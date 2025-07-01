琳誼同台蕭煌奇如小粉絲 被揪當阿信嘉賓驚呼不敢

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）歌手琳誼Ring日前舉辦生日演唱會與粉絲同歡，嘉賓蕭煌奇除了以香菜蛋糕祝賀，還放話要一起去五月天演唱會當嘉賓，要是被拒絕就柔道伺候，琳誼嚇得直呼「先摔我好了」。

唱片公司今天以新聞稿表示，琳誼6月29日在SUB LIVE舉辦「名偵探琳誼 My Ring World」新專輯演唱會，她坦言又緊張又期待，一連飆唱2小時，與粉絲歡度美好夜晚。

琳誼與蕭煌奇合唱新歌「帶你去逛街」，兩人首度同台合唱，琳誼宛如小粉絲直呼，「真的非常感謝蕭煌奇老師給我這個機會，我覺得自己很幸運，煌奇老師不愧是金曲歌王，寫歌、唱歌都很厲害，一開口就是讓人起雞皮疙瘩的程度。」

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蕭煌奇對「帶你去逛街」的製作人五月天阿信喊話，「我們下一次去大巨蛋唱給他聽，我們2個去大巨蛋當他的特別來賓。」琳誼驚呼不敢，蕭煌奇拿出勇奪世壯運金牌的霸氣口吻：「妳不敢是不是，妳不敢我摔他。」琳誼笑回：「你先摔我好了。」蕭煌奇拒絕：「我不行，妳是女生，妳摔了會粉身碎骨。」

至於生日願望，琳誼許下：「長越大，好像生日願望越來越簡單了。我只希望大家都能平安健康，我自己也要健康，這樣才能去享受和實踐所有想做的事。犒賞自己的話，應該就是再努力寫歌，希望下一張專輯不要拖太久，就是我的獎勵了。」（編輯：張雅淨）1140701