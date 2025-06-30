分析師：蘋果押寶頭戴裝置 至少7專案開發中

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（中央社記者吳家豪台北30日電）自從2023年6月發表空間運算設備Vision Pro後，蘋果公司（Apple）已2年未更新頭戴產品線。根據分析師最新研究，蘋果將頭戴裝置視為下一個消費電子關鍵趨勢，目前至少7個專案開發中，包括3個Vision系列與4個智慧眼鏡系列。

長期追蹤蘋果消息的天風國際證券分析師郭明錤今天在寫作平台Medium發表文章指出，蘋果在2026年不會推出新款頭戴裝置，預期自2027年開始有多款新產品。在目前7個專案當中，5個產品有明確開發時程，2個有待決定。

郭明錤表示，首先大量出貨的蘋果新款頭戴產品是類似Ray-Ban的智慧眼鏡，預估2027年出貨量為300萬至500萬部。因為蘋果的加入，此種類型智慧眼鏡在2027年的市場規模可能超過1000萬部，是值得注意的新趨勢。

他進一步分析，蘋果的Vision系列與智慧眼鏡優勢，在於強大的硬體開發與生態整合，挑戰則在於人工智慧（AI）作業系統與軟體。

郭明錤認為，在蘋果推出具備顯示功能的智慧眼鏡前，將有數個品牌為了搶奪先機與爭取曝光而率先推出，但在技術與設計仍有改善空間下，預期未來2年內此類型產品僅為利基產品。

郭明錤也揭露蘋果2025年到2028年的頭戴產品路線圖與重點。首先，新款Vision Pro產品的晶片將從M2升級到M5，其餘規格不變，預計2025年第3季開始量產，推估2025年出貨量為15萬至20萬部。這項產品仍為利基市場，推出目的是維持曝光度、持續經營生態、降低相關零組件庫存，及探索延展實境（XR）頭盔應用。

另一款頭戴產品Vision Air預計2027年第3季量產，採用全新外觀設計及iPhone最高階處理器，重量將較Vision Pro輕40%以上，減重關鍵在於用塑膠取代玻璃、大量採用鎂合金與減少傳感器數量，售價將顯著低於Vision Pro。

至於全新設計的第2代Vision Pro預計2028年下半年量產，採全新外觀設計，重量顯著較輕，售價更低，將採用Mac等級處理器。

針對智慧眼鏡類型的產品，郭明錤表示，蘋果預計2027年第2季量產類似Ray-Ban的智慧眼鏡，推估2027年出貨量為300萬至500萬部，鏡框與鏡架有多種材質可選擇，操控方式為聲控與手勢偵測，無顯示功能，關鍵功能包括耳機、照相、錄影與AI環境感測。

郭明錤認為，智慧眼鏡類型產品未來可能會取代部分真無線藍牙耳機（TWS）與手機拍照功能，短期內成長能見度最高，預期2027年全球各品牌總出貨量可超過1000萬部。

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此外，郭明錤預測蘋果將於2028年下半年量產XR眼鏡，操控方式為聲控與手勢偵測，顯示技術為LCoS投影技術與光波導（Waveguide），支援彩色顯示，AI為此類型產品的關鍵功能。另有一個同類型產品開發中，量產時程更晚，能見度更低。

郭明錤提到，蘋果原本有開發顯示器配件，可透過有線連結，將蘋果硬體產品 例如iPhone的畫面顯示在眼鏡上，原本預計2026年第2季量產。這項產品約120至130公克，但目前市面上其他競爭對手的產品均在100公克以下，蘋果認為這項產品無競爭優勢，已於2024年第4季暫停開發，目前仍在討論產品未來定位與規格，有可能會重新開案。（編輯：潘羿菁）1140630