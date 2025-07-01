金管會修正辦法 家長可為7歲以上未成年子女網路投保

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（中央社記者蘇思云台北1日電）金管會今天表示，為提升網路投保方便性，研擬修正「保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法」，放寬家長可幫7歲以上未成年子女網路投保，並增加身分確認方式。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會表示，金管會研擬「保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法」及「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法」修正條文草案，將在近期預告60天。

蔡火炎指出，考量保經代公司辦理網路投保業務及網路保險服務，將擁有大量個人資料，為強化個人資料防護效能，明定保經代公司申請辦理網路投保業務，應取得個人資料管理系統（PIMS）認證，公司還需要時間導入，這部分明定自2027年1月1日施行。

金管會保險局官員補充，現行業者申請時即有要求PIMS認證，不過這次是明確寫入法規。目前網路投保的保經代業者共29家，包括19家保代與10家保經業者，其中有5家保代尚未PIMS認證，須在2027年前完成認證，若沒完成認證，將無法提供網路投保服務。

另為配合「金融行動身分識別標準化機制」簡稱變更，修正為「金融行動身分識別（金融Fast-ID）」，並參考保險業辦理電子商務應注意事項，放寬保經代公司可以數位憑證方式確認保險客戶身分，數位憑證類型像是自然人憑證。

蔡火炎指出，參考先前已修正保險業辦理電子商務應注意事項，這次保經代辦法也放寬讓家長可為7歲以上未成年子女網路投保，保經代公司也應以其他更具證明力的方式確認被保險人投保意願，包括上傳身分證明文件、投保意願簽名文件等。

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此外，為強化保戶辦理網路保險服務的身分確認程序，也明定保經代公司辦理網路保險服務時，應依據代理或業務合作的保險業網路保險服務事項風險等級辦理身分確認程序。

根據金管會統計今年1至5月底保經代網路投保數，保經為7559件、保費收入約新台幣880萬元；保代有1萬7917件、保費約1426萬元。（編輯：潘羿菁）1140701