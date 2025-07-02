漢光演習將屆 顧立雄強調實戰化訓練精神

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（中央社記者吳書緯台北2日電）國軍「漢光41號」演習實兵演練將於9日至18日進行，國防部長顧立雄今天表示，這是國軍年度整體戰略非常重要的聯合作戰演習，透過實戰化訓練精神，使國軍明白自己的優點與缺點，才能確實提升戰力。

國防部1日起進行3天「精神戰力專案教育」，顧立雄日前視導海軍陸戰隊66旅，與官兵座談並發表勗勉談話，今天上午播出。海軍陸戰隊官兵表示，顧立雄常提到組織文化改革的相關政策與做法，基層官兵都是「真的有感」，很多報表及無意義的流程都變少了。

顧立雄說明，他知道在基層部隊平時要訓練，還要應付突如其來的任務等，所以就任部長後一直強調組織文化改革，講最多的一句話就是「利用以人為本，減法思維」，讓官兵把心思放在訓練上，所以國軍從減化文書，減少無效作業，刪除多餘的會報開始做起，這不是為了輕鬆，而是為了讓國軍官兵全心投入訓練工作。

顧立雄提到，部隊最寶貴的是時間，最需要的是專注，國軍官兵只要做好一件事就是「保衛國家」，國軍是國家的根，是最強悍的戰士，沒有國軍守護國土，就不會有國家的民生安穩、經濟發展，國家安全不是寫在公文上，也不是在新聞播報裡，而是在國軍官兵每一場演訓所留下的汗水裡，國軍官兵的辛苦、堅持，是讓台灣民眾安心的力量。

針對漢光演習實兵操演，顧立雄強調，這是國軍年度整體戰略非常重要的聯合作戰演習，透過仿真的場景與貼近實戰的訓練，使國軍明白自己的優點與缺點，再將優點發揚、缺點改正，才能確實提升戰力。

顧立雄說明，這就是實戰化訓練精神，共軍近年來透過聯合軍演、戰備警巡等在台灣周邊海空域襲擾，國軍現在將上述狀況納入想定並推演，這是符合實戰化的操演方式，也是這兩年漢光演習朝無劇本操演、沒有先期預演、不編設假想敵、原兵歸原位、重視連續性與連動性，採實兵、實地、實時演練的原因。

顧立雄進一步表示，因為敵人來的時候，不會等你準備好，國軍的部隊必須要在任何時間、任何狀態做出正確的應對，這就是貼近實戰化訓練的能力。

對於關鍵基礎設施防護的重要性，顧立雄指出，關鍵基礎設施就是維繫政府與社會運作所必須的軟、硬體，在現代戰爭中能常常成為敵軍的攻擊目標，國防部將關鍵基礎設施防護立為重點項目，也是順應當前戰爭型態的轉變，將風險管控的範圍，從戰場延伸到維繫社會機能運作的重要設施。

顧立雄解釋，政府現在強調全社會防衛韌性的重要性，建構全社會防衛韌性不是只靠軍人，是全體社會都必須要動起來的工作，國軍守護關鍵基礎設施，就是守護國家的生命線。

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針對當前建軍重點，顧立雄重申，4大面向為不對稱戰力的建構、強化防衛韌性、後備戰力提升、灰色地帶應處，國防部透過國防自主與對外籌購，取得新式武器並汰除老舊裝備，除了海軍陸戰隊戰車營編制調整外，陸海、空軍後續都有相關更新作為。

顧立雄強調，依據防衛作戰計畫透過新式裝備籌獲及扎實訓練，讓整體關鍵戰力可以提升，進而形成可恃防衛力量，當台灣自我防衛能力提升以後，才能更成為印太區域嚇阻中共全面進犯的關鍵力量。（編輯：張若瑤）1140702