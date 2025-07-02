17縣市防高溫 桃園蘆竹上午飆37.9度
2025/7/2 11:47
（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署更新高溫資訊，擴大高溫範圍達17縣市，今天截至上午11時，新北、桃園、新竹皆已出現攝氏37度以上高溫，以桃園市蘆竹區達37.9度最高。
中央氣象署今天上午更新高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
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另外，基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至上午11時，桃園市蘆竹區37.9度、新北市三峽區37.7度、新竹縣竹東鎮37度；其他縣市部分，台北、彰化、宜蘭、金門也都出現36度以上高溫。（編輯：李亨山）1140702
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