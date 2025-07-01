亞青少桌球錦標賽 張佑安、洪敬愷晉男雙金牌戰

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（中央社記者黎建忠台北1日電）在烏茲別克舉行的ITTF亞洲青少年桌球錦標賽，台灣小將張佑安、洪敬愷在U19組男雙4強，以11比6、11比9、11比5擊敗馬來西亞組合，順利挺進明天的冠軍戰。

另外，張佑安今天在男單8強，以4比1擊敗中國削球新星孫楊；洪敬愷也以4比1擊敗哈薩克選手庫曼加利耶夫，2人也攜手勇闖明天的男單4強賽，力拚冠軍戰門票。

國際桌球總會（ITTF）舉辦的亞洲青少年桌球錦標賽，台灣男雙組合張佑安、洪敬愷在4強以直落3擊敗馬來西亞組合，順利闖進冠軍戰，接下來對手將是中國組合溫瑞博、李鶴辰。

今年5月剛滿18歲的台灣小將張佑安，在U19的世界排名第8，被列為賽會男單頭號種子。

今天的U19男單8強，張佑安對上17歲的孫楊，前2局雙方各取1局後，接著張佑安靠著出色的中、遠台連續收下3局，最終就以11比9、4比11、11比6、11比9、12比10獲勝。

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張佑安晉級4強後，對手將是更年輕才15歲的日本小將川上流星爭奪決賽門票。

台灣另一小將洪敬愷，今天同樣在8強賽以12比10、8比11、11比6、11比8、11比6擊退哈薩克選手庫曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev），晉級4強後對手將是中國的溫瑞博。（編輯：張銘坤）1140701