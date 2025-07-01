平地造林逾萬公頃 未來10年強化自然碳匯生態綠網

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）農業部林業及自然保育署民國91年推動「平地造林計畫」，已營造1萬3492公頃平地森林，林保署今天宣布啟動未來10年輔導計畫，將強化自然碳匯、延伸生態綠網。

林保署舉行記者會，署長林華慶宣布啟動「平地造林20年期滿持續輔導計畫」。

林華慶說，台灣加入世界貿易組織（WTO）後，因應稻作面積減少，為有效利用休耕農地，創造綠覆率效益，91年開始推動「平地造林計畫」，110年已陸續屆滿，已營造1萬3492公頃平地森林，未來10年將啟動後續輔導。

林華慶表示，平地造林至今已為台灣創造初步的生物多樣性、生態廊道、景觀綠帶、微氣候調節等效益，林保署利用平地造林成果，建置花蓮大農大富、嘉義鰲鼓溼地及屏東林後四林3處平地森林園區。

不過，林華慶提到，原本的平地造林目標樹種較為單一，且造林目的僅注重成活率，未要求修枝、疏伐等重要中後期輔育措施，有後期生長不佳情形，景觀也較單一，都是後續需要精進輔導之處。

林華慶表示，平地造林已成為全球農業政策共同趨勢，也是國際間積極推動農村景觀政策之一，不僅能增加平原綠地面積，更為糧食安全及農地保存提供良好支持。

林華慶說，未來10年的平地造林將採分流輔導，「具木材生產價值」區位者，將強化自然碳匯功能，增益淨零排放目標，更有助提高國產材自給率；「具生物棲地及景觀價值」區位者，將成為國土生態保育綠色網絡的延伸，也有機會認證為保育共生地，成為人類生活、經濟生產與生態保育和諧場域。

總統府資政、詩人吳晟也到記者會現場，以見證人之姿，分享當初把農地轉作種樹，在逐漸工業化的彰化鄉鎮營造充滿綠意的「純園」。他說，純園採24小時開放，很高興看到民眾帶孩子到園區體驗，且平地造林有助調節溫度，是天然冷氣機，可發揮避暑效應，對地球有利。

位於屏東縣高樹鄉的泰和農場以20公頃土地保存近3.5萬種植物，成全球最大熱帶、亞熱帶植物庇護所，並參與平地造林逾93公頃。

泰和興業董事長辜懷群以最有名的平地造林、紐約中央公園經過200年的發展為例，說明保種是一場漫長的接力賽。她說，平地造林是植物方舟計畫最重要的支持，當初泰和興業參與造林，是希望為台灣節能減碳做點事，累積碳財富，而平地造林景觀是留給後代子孫最好的綠色家人，希望每個人都能成綠林好漢。

長期研究平地造林的國立中興大學森林學系教授顏添明說，維護具棲地景觀價值平地森林的重要性，也是應對氣候變遷的有效策略。他說，森林經營要規劃不同的目標，他看好林保署對平地造林朝向分流的規劃。

根據林保署公布的「平地造林」未來10年輔導計畫，將提供私有農地造林人每年每公頃環境維護獎勵金新台幣10萬元，辦理撫育管理、增植樹種、營造複層林及日常維護工作，另屬「具木材生產價值」者，分年進行造林木撫育，政府提供私有農地造林人每年每公頃8萬元環境維護獎勵金，並將引進專業工作隊協助造林人加強棲地優化或營林撫育等作業。

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林保署指出，未列入上述二區位者，可回復農業使用，或繼續參與這次平地造林輔導計畫。

至於台糖公司的平地造林地，經評估具有生物棲地及景觀價值的區位，未來10年將給予環境維護獎勵金每年每公頃1萬元，另也會視狀況委託專業團隊協助棲地優化營造；至於其具農林生產價值區位者，則尊重該公司意願，可轉型有機友善農業生產或由林保署協助朝混農林業等多目標經營。（編輯：管中維）1140701