女涉潑汽油燒死女友3歲女兒 二審仍判刑20年

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）鄧姓女子因不滿同居的游姓女友與前男友接觸，涉嫌在游女與其3歲女兒身上潑汽油點火，致女童身亡，一審桃院判處有期徒刑20年，經上訴，二審高院今天仍維持原判，可上訴。

桃園地方法院判決指出，鄧女與游女同居期間，曾因紓困貸款及感情問題多次爭執；民國112年1月，鄧女不滿游女前男友探望女童，曾出言恐嚇。

112年2月7日上午，鄧女因查看游女手機與其發生口角，涉嫌持汽油潑灑在游女與女童身上及房內，再以打火機點燃，游女當下衝入浴室滅火後返回救人，惟火勢過大，未能將女童救出。

女童當場因燒灼傷及窒息身亡，游女送醫後，身上90%面積的2至3度燒燙傷。案經桃園地檢署起訴，並適用國民法官參審。

一審審酌，鄧女於偵審中坦承犯行，因財務與感情糾紛而一時衝動行凶，雖向被害人表達歉意，但是否具備充分自我省思，尚有疑慮，且未與被害人達成和解或賠償，被害人也無和解意願。

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一審依家庭暴力罪之成年人故意對兒童犯殺人罪，判處鄧女有期徒刑20年，另對游女犯家庭暴力罪之恐嚇危害安全罪部分，則判處拘役59日，若易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，一審判決無違背法令之處，今天駁回上訴，仍維持原判，可上訴。（編輯：李亨山）1140702