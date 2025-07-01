罷團端麻油雞揶揄 丁學忠：尊重

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）罷免國民黨立委丁學忠團隊今天位於雲林縣水林罷免總部開幕，志工們發送麻油雞，發言人露西歸說，罷團即日起也發起「同意吃麻油雞大聯盟」連署，支持丁學忠離開立法院回鄉煮麻油雞。

丁學忠對此回應，尊重民眾舉辦活動的自由。

罷團水林罷免總部今天開幕，活動以「慧成宮安座儀式」揭開序幕，象徵人民追求民主的意志，將化作守護這片自由土地的力量。

露西歸表示，水林總部的成立，不僅展現罷免行動獲得地方鄉親強烈支持，也代表宣傳規模邁入新里程碑。未來將與先前啟用的虎尾總部串連，並攜手山線地區的「圓仔花人民會館」，擴大組織網絡，讓在山線工作的海線選民同樣能掌握最新罷免資訊，共同參與這場公民運動。

同時，罷團也準備「民主麻油雞」，呼應丁學忠曾在社群媒體上傳的料理影片。志工們說，要「適才適所」，盼望雲林鄉親用選票支持丁學忠「回家當總鋪師」。

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除了民主麻油雞，會場也擺放「同意吃麻油雞大聯盟」連署書，諷刺日前縣長張麗善要求村里長簽署的「不同意罷免大聯盟」連署書。

記者會中，團隊同步公布接下來多項行動計畫，將持續累積罷免氣勢，直至7月26日投票日，共同迎向最終勝利。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140701