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美媒：雷霆一哥SGA天價頂薪續約 NBA史上年薪最高

2025/7/1 23:41
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（中央社奧克拉荷馬市1日綜合外電報導）ESPN今天引述消息人士報導，NBA雷霆一哥吉爾傑斯-亞歷山大已同意與球團簽下一紙4年2.85億美元（約新台幣83.4億元）的超級頂薪合約，創下聯盟史上最高年薪紀錄。

雅虎運動（Yahoo Sports）報導，經換算吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）平均年薪將高達7125萬美元（約新台幣20.8億元），打破美國職籃NBA史上最高年薪紀錄。

據報導，吉爾傑斯-亞歷山大與奧克拉荷馬雷霆的這份新合約將自2027-28賽季起生效，將使他留在雷霆直到2030-31球季。

今年26歲的吉爾傑斯-亞歷山大來自加拿大，在2024-25賽季場均32.7分居聯盟之冠，其它場均數據包括投籃命中率51.9%、助攻6.4次、籃板5個、抄截1.7次、阻攻1次。這是他連續第3個球季場均超過30分。

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吉爾傑斯-亞歷山大在本次總冠軍系列賽7場更是平均繳出30.3分，助雷霆摘下NBA總冠軍，獲封總冠軍賽最有價值球員（Finals MVP）。

這使他成為繼洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）於2012-2013賽季以來，首位在同一季包辦年度最有價值球員（MVP）和總冠軍賽最有價值球員的球星。（譯者：陳正健）1140701

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NBA雷霆奪冠SGA包辦年度和總冠軍賽MVP 詹姆斯後第一人
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