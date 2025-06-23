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NBA雷霆奪冠SGA包辦年度和總冠軍賽MVP 詹姆斯後第一人

2025/6/23 13:10（6/23 13:31 更新）
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NBA奧克拉荷馬雷霆球星吉爾傑斯-亞歷山大22日獲封總冠軍賽最有價值球員。（圖取自x.com/NBA）
NBA奧克拉荷馬雷霆球星吉爾傑斯-亞歷山大22日獲封總冠軍賽最有價值球員。（圖取自x.com/NBA）
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（中央社奧克拉荷馬市22日綜合外電報導）吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）今天協助奧克拉荷馬雷霆摘下美國職籃NBA總冠軍後，獲封總冠軍賽最有價值球員。

法新社報導，26歲、來自加拿大的吉爾傑斯-亞歷山大，成為繼「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）於2012-2013球季以來，首位在同個賽季包辦年度最有價值球員（MVP）和總冠軍賽最有價值球員（Finals MVP）的球星。

奧克拉荷馬雷霆今天以103比91撂倒印第安納溜馬，吉爾傑斯-亞歷山大賽後表示，這一冠「代表著一切。這是投入這項運動的原因，每項運動賽事都是為了求勝。我們有一支充滿競爭力的球隊，我們卯足全力成為冠軍，我們配得上冠軍頭銜。我們面對挑戰、臨危不亂，如今我們做到了」。

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這位雷霆球星加入其他11名前輩行列達成雙料MVP成就，包括詹姆斯、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「魔術」強生（Magic Johnson）、「大鳥」博德（Larry Bird）、馬龍（Moses Malone）、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和利德（Willis Reed）等。

吉爾傑斯-亞歷山大今天在系列賽第7戰表現出色，終場有29分12助攻和5籃板之外，另有2次火鍋和1次抄截。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140623

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