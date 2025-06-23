NBA雷霆奪搬遷後首冠SGA飆29分 哈利伯頓受傷痛哭溜馬飲恨[影]

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（中央社奧克拉荷馬市22日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今晚在SGA砍進29分帶領下，主場103比91擊退印第安納溜馬，奪下自2008年從西雅圖遷至奧克拉荷馬市以來隊史首座NBA總冠軍。

賽前雷霆與溜馬各取得3勝3負，將7戰4勝制系列賽逼入第7戰，也是自2016年以來首見NBA總冠軍賽G7。美聯社報導，這是NBA總冠軍史第20次搶7大戰。主場球隊在前19場G7比賽戰績為15勝4敗。

第1節打完雷霆以25比22分取得微幅領先。但溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受傷被攙扶下場後，這場比賽的氣氛開始出現變化。

溜馬主控哈利伯頓（黃衣者）在第1節受傷倒地。（美聯社）

年度最有價值球員（MVP）「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）首節攻下8分為雷霆最高；哈利伯頓退場前為溜馬攻下全隊最高的9分。

帶著右小腿拉傷傷勢上陣的哈利伯頓，在比賽開打5分鐘內命中3顆三分球。但他在第1節剩5分鐘、兩隊16比16平手時，從隊友手中接過球起步運球上籃時滑倒在地。

球隊醫務人員趕來支援，可以看到哈利伯頓以拳頭拍地並落淚。之後他用毛巾披著頭由兩名工作人員攙扶走向休息室。他的父親後來向ESPN證實，哈利伯頓是阿基里斯腱受傷。

雖然當家控衛哈利伯頓因傷退場，溜馬依然緊咬對手，上半場打完還取得48比47微幅領先。

但雷霆第3節吹響反攻號角，SGA、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）連續投進三分球，為雷霆打出一波9比0攻勢，一舉打破56比56平手僵局扭轉為65比56領先。

溜馬主控哈利伯頓傷退後，麥康奈（T.J. McConnell）接下得分重任，他在第3節尾聲為溜馬連續砍進10分。

但他與隊友的失誤將優勢讓給雷霆。溜馬總共出現15次失誤，其中5次是麥康奈，第3節剩下1分56秒時，雷霆取得77比66領先，最後以81比68的優勢進入第4節。

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第4節開打，雷霆再拉出一波9比0攻勢，最終以103比91勝出，溜馬第7戰飲恨無緣贏得隊史首座NBA總冠軍，這對本季繳出精彩表現的溜馬而言是無情打擊。

雷霆的SGA今晚飆出29分與12助攻，威廉斯挹注20分，霍姆葛倫獻18分。溜馬方面，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）砍下全隊最高的24分與13籃板。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1140623