NBA灰熊傳開70億留傑克森 金塊送小波特至籃網

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA今年總冠軍出爐後，各球隊也在休賽期間開始補強。曼菲斯灰熊據傳將與明星內線傑克森簽下5年大約，而丹佛金塊則可能將前鋒小波特送到布魯克林籃網。

美國體育頻道ESPN指出，灰熊將為2屆全明星內線傑克森（Jaren Jackson Jr.）送上5年、價值2.4億美元合約（約新台幣70億元）。這份合約的最後1年、即2029-2030賽季，將為球員選項。

路透社報導，今年25歲的傑克森是2022-23賽季NBA年度最佳防守球員。他在那個賽季與上個賽季都入選全明星陣容。

傑克森上個賽季場均22.2分，略低於前一賽季的職涯最佳22.5分。他在灰熊7個賽季共出賽407場，其中398場先發，場均為18.5分。

另外，有多家媒體傳出，金塊將把前鋒小波特（Michael Porter Jr.）送到籃網，外加1個2032年不受保護的首輪選秀權，以換取前鋒強生（Cam Johnson）。

小波特6個NBA賽季全部效力於金塊，上個賽季出賽77場，場均18.2分，抓下7個籃板。

剛滿27歲的小波特職涯飽受傷病所苦，其中包括1次背傷，導致他的NBA首秀延遲1年。

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小波特生涯共出賽345場，其中291場先發，場均16.2分和6.4個籃板。他在金塊2023年首奪總冠軍之旅中，場均13.4分，抓下8.1個籃板。

今年29歲的強生上個賽季效力於籃網，他在57場比賽中拿下生涯最高的場均18.8分，同時貢獻4.3個籃板與3.4次助攻。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1040701