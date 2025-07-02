NBA公鹿裁掉後衛里拉德 4年31億簽下溜馬中鋒特納

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（中央社密爾瓦基1日綜合外電報導）專業體育新聞網ESPN引述消息人士披露，美國職籃NBA密爾瓦基公鹿裁掉當家明星後衛里拉德，以騰出空間，以4年1.07億美元（約31.34億新台幣）簽下印第安納溜馬中鋒特納。

公鹿將會把里拉德（Damian Lillard）合約中剩餘的1.13億美元薪資進行展延處理，分攤在未來5個賽季內支付。

里拉德今年季後賽第一輪對溜馬的比賽中，為拚籃板而受傷，經檢查被判定為左腳阿基里斯腱斷裂，可能缺席未來整個2025-26賽季。如今公鹿為了簽下透納，選擇將他直接裁掉。

消息人士告訴ESPN，特納（Myles Turner）已同意與公鹿簽訂一份4年1.07億美元的合約，外加第4年（2028-29賽季）的球員選項以及15%的交易補償金。

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特納在溜馬拚戰10年，是隊上效力時間最久的球員，先前曾公開表示希望續留球隊。自從溜馬在總冠軍賽第7戰遭奧克拉荷馬雷霆淘汰後，特納的經紀團隊便積極推動簽約談判。最終由於當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受傷，溜馬對於節稅、控制薪資結構上態度更加堅決，促成公鹿成功網羅這位新中鋒。

特納本季出賽72場，場均15.6分6.5籃板2.0火鍋，投籃命中率48.1%，三分命中率39.6%，也幫助溜馬闖進總冠軍戰，可惜最終不敵雷霆。（譯者：陳政一）1140702