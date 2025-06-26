加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
高空冷心低壓移入 吳德榮：午後雷雨恐延續至夜間
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA選秀佛萊格無懸念成狀元 公牛名將朗恩之子成榜眼

2025/6/26 09:52（6/26 10:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025年NBA選秀會，佛萊格（右）被達拉斯獨行俠選上，成為選秀狀元。（美聯社）
2025年NBA選秀會，佛萊格（右）被達拉斯獨行俠選上，成為選秀狀元。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約25日綜合外電報導）2025年NBA選秀會今天在紐約巴克萊中心登場，佛萊格一如預期披上達拉斯獨行俠戰袍登上選秀狀元，而芝加哥公牛名將哈波之子狄倫則被聖安東尼奧馬刺以榜眼籤選進。

綜合法新社等外媒報導，佛萊格（Cooper Flagg）上個賽季就讀杜克大學（Duke University），當時是大一新生，被一致選為全美最佳大學球員，也是史上年紀第2輕選秀狀元。

球星詹姆斯（LeBron James）2003年以狀元身分加盟克里夫蘭騎士，當時年紀比佛萊格目前小8天。

佛萊格大一時場均有19.2分、7.5籃板、4.2助攻、1.4抄截和1.4次火鍋，率杜克大學闖進全美大學體育聯盟（NCAA）四強。他不僅獲得了全美最佳球員的伍登獎（Wooden Award），並摘下大西洋沿岸聯盟（ACC）年度最佳新秀和最佳防守陣容等殊榮。

籃球世家出身的狄倫．哈波（前左）被聖安東尼奧馬刺選中。（美聯社）
籃球世家出身的狄倫．哈波（前左）被聖安東尼奧馬刺選中。（美聯社）

另一方面，馬刺以榜眼籤相中出身籃球世家的狄倫．哈波（Dylan Harper）。

狄倫的父親朗恩（Ron Harper）在NBA拚鬥15個球季，效力芝加哥公牛時摘過3次總冠軍，隨洛杉磯湖人征戰期間也奪過2次總冠軍；狄倫的兄長小哈波（Ron Harper Jr.）目前效力底特律活塞；母親瑪麗亞（Maria）大學期間打過校隊。

狄倫在羅格斯大學（Rutgers University）只待1季，場均有19.4分、4助攻、4.6籃板和1.4抄截表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，根據NBA官網，費城76人以探花籤選進埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。

埃奇庫姆身高193公分，球探讚他是爆發力十足的球員，攻防兩端都十分優異，但點出他外線投籃命中率34%亟待提升，但之前有7場比賽至少命中3記三分球，有11場比賽完成3次以上抄截。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140626

#NBA
#芝加哥公牛
#聖安東尼奧馬刺
#克里夫蘭騎士
#選秀
#全美大學體育聯盟
延伸閱讀
NBA選秀樂透大爆冷門 獨行俠1.8%機率抽中狀元籤杜克大學球星佛萊格宣布參加NBA選秀 狀元呼聲高NBA準狀元佛萊格轟42分生涯新高 改寫ACC菜鳥得分紀錄
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA選秀狀元佛萊格獨行俠選中 詹姆斯曾讚全能型球員
48
更多編輯台推薦新聞：