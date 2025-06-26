NBA選秀佛萊格無懸念成狀元 公牛名將朗恩之子成榜眼

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（中央社紐約25日綜合外電報導）2025年NBA選秀會今天在紐約巴克萊中心登場，佛萊格一如預期披上達拉斯獨行俠戰袍登上選秀狀元，而芝加哥公牛名將哈波之子狄倫則被聖安東尼奧馬刺以榜眼籤選進。

綜合法新社等外媒報導，佛萊格（Cooper Flagg）上個賽季就讀杜克大學（Duke University），當時是大一新生，被一致選為全美最佳大學球員，也是史上年紀第2輕選秀狀元。

球星詹姆斯（LeBron James）2003年以狀元身分加盟克里夫蘭騎士，當時年紀比佛萊格目前小8天。

佛萊格大一時場均有19.2分、7.5籃板、4.2助攻、1.4抄截和1.4次火鍋，率杜克大學闖進全美大學體育聯盟（NCAA）四強。他不僅獲得了全美最佳球員的伍登獎（Wooden Award），並摘下大西洋沿岸聯盟（ACC）年度最佳新秀和最佳防守陣容等殊榮。

籃球世家出身的狄倫．哈波（前左）被聖安東尼奧馬刺選中。（美聯社）

另一方面，馬刺以榜眼籤相中出身籃球世家的狄倫．哈波（Dylan Harper）。

狄倫的父親朗恩（Ron Harper）在NBA拚鬥15個球季，效力芝加哥公牛時摘過3次總冠軍，隨洛杉磯湖人征戰期間也奪過2次總冠軍；狄倫的兄長小哈波（Ron Harper Jr.）目前效力底特律活塞；母親瑪麗亞（Maria）大學期間打過校隊。

狄倫在羅格斯大學（Rutgers University）只待1季，場均有19.4分、4助攻、4.6籃板和1.4抄截表現。

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此外，根據NBA官網，費城76人以探花籤選進埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。

埃奇庫姆身高193公分，球探讚他是爆發力十足的球員，攻防兩端都十分優異，但點出他外線投籃命中率34%亟待提升，但之前有7場比賽至少命中3記三分球，有11場比賽完成3次以上抄截。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140626