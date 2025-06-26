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NBA選秀狀元佛萊格獨行俠選中 詹姆斯曾讚全能型球員

2025/6/26 08:21（6/26 08:41 更新）
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佛萊格被達拉斯獨行俠選中，成為2025年NBA選秀狀元。（圖取自facebook.com/nba）
佛萊格被達拉斯獨行俠選中，成為2025年NBA選秀狀元。（圖取自facebook.com/nba）
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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天以狀元籤選上18歲、身高6呎9吋（206公分）的佛萊格（Cooper Flagg）。

佛萊格在今年NCAA賽季帶領「藍魔鬼」杜克大學打進4強、成為歷來第4位被美聯社評為年度最佳球員的新人王，今天之前就被評為是2025年NBA選秀中最有前途的球員。

此外，不光是專家團隊對佛萊格評價極高，就連洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）也十分看好這位即將進軍NBA的年輕後輩。

詹姆斯曾在Podcast訪談中說，佛萊格NBA前途之所以不可限量，「依我個人之見，是因為他本人追求卓越」。

詹姆斯說：「他在杜克度過非凡的1年。這傢伙是全能型球員，球在手上、球不在手上他都能有所發揮。他的跳投會愈來愈好，運動細胞超強，二次起跳也很快。」

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佛萊格體重205磅（約93公斤），職司前鋒。這名全能球員來自緬因州紐波特（Newport），在得分、組織進攻與防守皆有相當好的實力。

佛萊格大學賽季平均每場貢獻19.2分、7.5個籃板、4.2次助攻，另外有1.4次阻攻與1.4次抄截。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140626

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