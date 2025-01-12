NBA準狀元佛雷格轟42分生涯新高 改寫ACC菜鳥得分紀錄[影]

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（中央社記者黎建忠台北12日電）被視為明年NBA選秀狀元大熱門的杜克大學一年級菜鳥佛雷格，今天在NCAA對上聖母大學狂轟生涯新高的42分，改寫ACC聯盟大一新生單場最高得分紀錄，並率隊以86比78獲勝。

身高6呎9吋（約206公分）、現年18歲的杜克大學白人菜鳥前鋒佛雷格（Cooper Flagg），因具有優異運動能力且還有出色的三分球手感，被看好將成為美國職籃NBA的選秀狀元，更被認為會是NBA新一代的門面。

佛雷格今天全場出賽36分鐘，14投11中，包括6投4中的三分球，以及同樣改寫杜克大學菜鳥紀錄的17罰16中，輕鬆拿下42分，外加7助攻、6籃板的全能數據。

佛雷格打破杜克大學卡麥隆室內球場（Cameron Indoor Stadium）自1976年以來的單場最高得分，也是隊史菜鳥球員的單場最高得分，同時也打破ACC聯盟（Atlantic Coast Conference，大西洋沿岸聯盟）菜鳥的單場最高得分紀錄。

之前ACC聯盟菜鳥單場最高得分紀錄，是由波士頓學院的漢蘭（Olivier Hanlan）在2013年所創下的41分。

除此之外，佛雷格也成為自1988年的費瑞（Danny Ferry）以來，再度單場能繳出至少40分、5籃板、5助攻的杜克球員；當年費瑞在邁阿密客場曾單場攻下58分，至今仍是隊史紀錄。

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擁有身材優勢的佛雷格，全場利用錯位製造了對手13次犯規，共得到17次罰球機會，且罰進其中16球，而對手聖母大學全隊合計也僅站上罰球線16次。

佛雷格賽後接受ESPN訪問時說：「如果你能進入禁區被犯規，那將對比賽起到很大作用，所以今天我早早就抓住這個機會，在禁區裡佔據了一些優勢。」（編輯：龍柏安）1140112