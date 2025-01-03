NBA全明星投票 字母哥與約基奇暫居東西區龍頭

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，密爾瓦基公鹿前鋒「字母哥」安特托昆博和丹佛金塊中鋒約基奇，雙雙在下個月舉行的NBA全明星賽第一階段球迷投票中領先。

法新社報導，NBA全明星賽的先發人選是由投票決定，其中球迷投票占50%，媒體小組與現役NBA球員各占最終投票結果25%。今年全明星賽將在2月16日於舊金山舉行。

NBA今年改變全明星賽的賽制，以4隊錦標賽取代舊有兩隊制。這4隊中的3隊分別由歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）挑選，另外第4隊將是新秀挑戰賽的勝隊，這支隊伍由美國女子職籃（WNBA）傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍。

目前東區前場的票數方面，公鹿的希臘球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）以171萬630票領先；其次是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）138萬5851票；紐約尼克的湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下109萬9966票；奧蘭多魔術的班凱羅（Paolo Banchero）則以48萬4096票的極大差距落後，名列第4。

東區後場方面，夏洛特黃蜂明星後衛波爾（LaMelo Ball）以94萬7444票領先；克利夫蘭騎士的密契爾（Donovan Mitchell）71萬8084票位居第2；公鹿的里拉德（Damian Lillard）以70萬4914票排第3。

在總得票數前5名球員中，有3人在西區前場投票中領先。其中塞爾維亞的約基奇（Nikola Jokic）以142萬2121票位居榜首；其次是鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）126萬8799票；詹姆斯（LeBron James）則以116萬7661票列第3。

詹姆斯在洛杉磯湖人的隊友戴維斯（Anthony Davis）以99萬9540票排第4，其次是聖安東尼奧馬刺的法國球星溫班亞馬（Victor Wembanyama），獲得92萬8501票。

西區後場方面，奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以105萬3683票領先，達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）以87萬71票排第2；金州勇士柯瑞（Stephen Curry）以81萬357票居第3；獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）以50萬3567票排第4；明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）則以41萬1749票緊隨其後。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140103