加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東東港安泰醫院去年火警釀8死 院區大量違建將部分強制拆除
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA全明星投票 字母哥與約基奇暫居東西區龍頭

2025/1/3 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，密爾瓦基公鹿前鋒「字母哥」安特托昆博和丹佛金塊中鋒約基奇，雙雙在下個月舉行的NBA全明星賽第一階段球迷投票中領先。

法新社報導，NBA全明星賽的先發人選是由投票決定，其中球迷投票占50%，媒體小組與現役NBA球員各占最終投票結果25%。今年全明星賽將在2月16日於舊金山舉行。

NBA今年改變全明星賽的賽制，以4隊錦標賽取代舊有兩隊制。這4隊中的3隊分別由歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）挑選，另外第4隊將是新秀挑戰賽的勝隊，這支隊伍由美國女子職籃（WNBA）傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍。

目前東區前場的票數方面，公鹿的希臘球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）以171萬630票領先；其次是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）138萬5851票；紐約尼克的湯斯（Karl-Anthony Towns）拿下109萬9966票；奧蘭多魔術的班凱羅（Paolo Banchero）則以48萬4096票的極大差距落後，名列第4。

東區後場方面，夏洛特黃蜂明星後衛波爾（LaMelo Ball）以94萬7444票領先；克利夫蘭騎士的密契爾（Donovan Mitchell）71萬8084票位居第2；公鹿的里拉德（Damian Lillard）以70萬4914票排第3。

在總得票數前5名球員中，有3人在西區前場投票中領先。其中塞爾維亞的約基奇（Nikola Jokic）以142萬2121票位居榜首；其次是鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）126萬8799票；詹姆斯（LeBron James）則以116萬7661票列第3。

詹姆斯在洛杉磯湖人的隊友戴維斯（Anthony Davis）以99萬9540票排第4，其次是聖安東尼奧馬刺的法國球星溫班亞馬（Victor Wembanyama），獲得92萬8501票。

西區後場方面，奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以105萬3683票領先，達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）以87萬71票排第2；金州勇士柯瑞（Stephen Curry）以81萬357票居第3；獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）以50萬3567票排第4；明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）則以41萬1749票緊隨其後。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140103

#LeBron James
#安特托昆博
#約基奇
#唐西奇
#亞歷山大
#美國職籃NBA
#夏洛特
#密契爾
#溫班亞馬
#戴維斯
約基奇
約基奇花20分16秒締造大三元 NBA史上第7快NBA約基奇、衛斯布魯克同場大三元 金塊逆轉勝爵士
LeBron James
LeBron James慶40歲生日 有信心在NBA還能打5到7年好球NBA詹姆斯歡慶40歲 湖人換來3D悍將芬尼史密斯
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
約基奇花20分16秒締造大三元 NBA史上第7快
108
更多編輯台推薦新聞：