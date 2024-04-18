同是狀元薪資大不同 NBA比WNBA高逾163倍

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）在NCAA女籃屢創紀錄球星克拉克成為WNBA選秀狀元，但相較去年NBA狀元溫班亞馬4年合約總值5520萬美元，克拉克僅有33.81萬美元，相差163倍，讓男、女籃薪資差距再掀討論。

被譽為近年來最強大學女籃球員的克拉克（Caitlin Clark），率領愛荷華大學（University of Iowa）連兩季打進全美大學體育聯盟（NCAA）一級女籃冠軍賽，更打破NCAA歷史總得分紀錄。

克拉克吸睛的表現，帶領大學女籃獲得前所未有的關注，日前NCAA一級女籃冠軍賽，吸引破紀錄1870萬人觀看。

克拉克日前在美國女子職籃WNBA選秀中，被印第安納狂熱（Indiana Fever）選中，成為選秀狀元，儘管憑藉著高人氣，克拉克可望獲得不少廣告收入，但她新秀年薪資僅7萬6535美元（約新台幣249萬元），仍讓不少球迷感到訝異。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，探討NBA、WNBA薪資差距的原因，並比較兩者最近一次選秀會首輪獲選球員4年合約薪資總值。

去年NBA選秀狀元溫班亞馬（Victor Wembanyama）4年合約總值5520萬美元（約新台幣18億元），相較之下，克拉克33.81萬美元（約新台幣1103萬元）在女籃新秀中雖屬頂級，兩人差距竟然還超過163倍。

而造成NBA與WNBA球員薪資差異的最大主因就在於，NBA所訂定的團隊薪資總額約為籃球總收入的百分之50，至於WNBA僅約為百分之10，這讓WNBA每支球隊近年來的團隊薪資上限僅落在150萬美元，與NBA約1.36億美元相比，有著極大的落差。

此外，NBA與WNBA雖然都是世界頂尖職業籃球聯盟，但所受到的關注程度以及贊助仍有著天壤之別，以轉播權利金為例，NBA就高達28億美元，反觀WNBA僅有6500萬美元，在聯盟與球隊收入有限的情況下，球員能夠進行薪資談判的空間自然也受到壓縮。

不過，隨著近年WNBA收視率逐年攀升，在廣告商以及球迷關注下，WNBA球員薪資可望有所提升，總裁恩格爾伯特（Cathy Engelbert）透露，聯盟預計在2028年將球隊規模擴大到16支，並透過轉播權利金獲得1億美元的收入，進而提升球員福利。（編輯：吳協昌）1130418