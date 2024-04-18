美國夢幻男籃陣容底定 NBA全明星出戰巴黎奧運

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（中央社美國科羅拉多泉17日綜合外電報導）美國今天正式公布2024年國家男子籃球隊名單，這支隊伍的人選均如先前報導，最後1個名額也如爆料是由NBA快艇隊前鋒雷納德獲得，這支夢幻隊伍將參加今年的巴黎奧運。

美國奧運男籃代表隊由12名經驗豐富的職業球員組成，其中包括3屆奧運冠軍杜蘭特（Kevin Durant）及NBA得分王、擁有2面奧運金牌的詹姆斯（LeBron James），除了上述2名大將外，這份精銳盡出的名單還包括如下球員：

柯瑞（Stephen Curry）、 戴維斯 戴維斯小百科 戴維斯（Quincy Davis） 綽號：Q

目前效力新北國王隊

曾待過SBL桃園璞園建築籃球隊、PLG桃園領航猿籃球隊

年資：1年

出生地：美國

2013年歸化中華民國籍

參賽身分：本土

身高：203公分

體重：100公斤

生日：1983年2月16日 看更多 關閉 （Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔特姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、阿德巴約（Bam Adebayo），以及雷納德（Kawhi Leonard）。

美國男籃代表隊總共參加過11次奧運，擁有10面金牌和3次世界盃冠軍，這次除了以12名NBA全明星應戰，球員甚至包括4名NBA最有價值球員，還有6名年度冠軍得主。

美國男籃總監希爾（Grant Hill）表示，「很榮幸介紹2024年美國男籃國家隊」，「感謝這12名球員對國家隊的承諾」。

希爾認為美國是世界上一些頂尖籃球員的家鄉，感激他們願意成為國家隊，這些決定並非容易，但很高興能有此結果。

美國男籃將由勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）領軍。柯爾表示：「我和同僚很榮幸能指導這群出色的球員，幫助我們贏得巴黎奧運金牌。」「我們將以最高的水準代表美國籃球，希望能讓國家感到驕傲。」

這支隊伍7月10日會先在拉斯維加斯（Las Vegas）迎戰加拿大隊，恩比德和雷納德都將首次以美國隊球員身分亮相。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130418