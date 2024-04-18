美國夢幻男籃陣容底定 NBA全明星出戰巴黎奧運
2024/4/18 13:05（4/18 13:24 更新）
（中央社美國科羅拉多泉17日綜合外電報導）美國今天正式公布2024年國家男子籃球隊名單，這支隊伍的人選均如先前報導，最後1個名額也如爆料是由NBA快艇隊前鋒雷納德獲得，這支夢幻隊伍將參加今年的巴黎奧運。
美國奧運男籃代表隊由12名經驗豐富的職業球員組成，其中包括3屆奧運冠軍杜蘭特（Kevin Durant）及NBA得分王、擁有2面奧運金牌的詹姆斯（LeBron James），除了上述2名大將外，這份精銳盡出的名單還包括如下球員：
柯瑞（Stephen Curry）、戴維斯
（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔特姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、阿德巴約（Bam Adebayo），以及雷納德（Kawhi Leonard）。
戴維斯小百科
戴維斯（Quincy Davis）
- 綽號：Q
- 目前效力新北國王隊
- 曾待過SBL桃園璞園建築籃球隊、PLG桃園領航猿籃球隊
- 年資：1年
- 出生地：美國
- 2013年歸化中華民國籍
- 參賽身分：本土
- 身高：203公分
- 體重：100公斤
- 生日：1983年2月16日
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美國男籃代表隊總共參加過11次奧運，擁有10面金牌和3次世界盃冠軍，這次除了以12名NBA全明星應戰，球員甚至包括4名NBA最有價值球員，還有6名年度冠軍得主。
美國男籃總監希爾（Grant Hill）表示，「很榮幸介紹2024年美國男籃國家隊」，「感謝這12名球員對國家隊的承諾」。
希爾認為美國是世界上一些頂尖籃球員的家鄉，感激他們願意成為國家隊，這些決定並非容易，但很高興能有此結果。
美國男籃將由勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）領軍。柯爾表示：「我和同僚很榮幸能指導這群出色的球員，幫助我們贏得巴黎奧運金牌。」「我們將以最高的水準代表美國籃球，希望能讓國家感到驕傲。」
這支隊伍7月10日會先在拉斯維加斯（Las Vegas）迎戰加拿大隊，恩比德和雷納德都將首次以美國隊球員身分亮相。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130418
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