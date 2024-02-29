美媒：布克與哈勒戴將入美國男籃隊 巴黎奧運拚5連霸

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國媒體報導，布克（Devin Booker）與哈勒戴（Jrue Holiday）將加入美國男籃隊，成為該隊征戰2024巴黎奧運時，堅定的後場戰力。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導指出，分別效力於美國職籃NBA鳳凰城太陽、波士頓塞爾蒂克的後衛布克、哈勒戴「只要不受傷，預料就將是美國男籃隊的核心成員」，和洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、費城76人的恩比德（Joel Embiid ）、太陽的杜蘭特（Kevin Durant）、塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）一樣。

美國男籃隊最終會有一份12人確定參賽名單，據報明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）和印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）是另外兩人「正被認真考慮」列入上述「7名重量級球員」的行列。

以美國隊的戰力而言，在奧運只要不是拿下金牌，都會是令人訝異的大消息。

美國男籃隊已經在奧運4連霸，上次沒有拿下金牌，已經是2002年的雅典奧運時，當時他們獲得銅牌。

詹姆斯、柯瑞、杜蘭特名列籃球運動史上最偉大球員之列，而恩比德與塔特姆是在NBA中，能夠立即接管比賽的兩名球員。

在NBA掌勇士兵符的柯爾（Steve Kerr）將成為美國男籃隊總教練，哈勒戴在柯爾麾下，將擔任後場的防守領袖，可以減輕其他球星的壓力。

對於該怎麼在奧運奪金，哈勒戴非常地熟悉，因為他是美國男籃隊在2020東京奧運完成4連霸的金牌成員之一。他在那次的奧運的6戰中，平均每場比賽可貢獻11.8分、4.8籃板、3.8助攻、1.7抄截。

布克當時也在陣中，平均每戰可獲9.3分、3.2籃板、1.8助攻、1.5抄截。隨著奧運的傑出表現，他也進一步確立自己成為最強NBA後衛之一的地位；在2024年的巴黎奧運，他可能還會有更大的發揮。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130229