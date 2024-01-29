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NBA布克飆44分還是輸 太陽不敵魔術吞連敗[影]

2024/1/29 12:59（1/29 13:09 更新）
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NBA鳳凰城太陽球星布克（前左3）29日轟下全場最高44分。（圖取自twitter.com/Suns）
NBA鳳凰城太陽球星布克（前左3）29日轟下全場最高44分。（圖取自twitter.com/Suns）
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（中央社記者陳容琛台北29日電）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天作客奧蘭多魔術，儘管布克（Devin Booker）延續前役好手感，再度轟下全場最高44分，但球隊還是以98比113落敗，苦吞2連敗。

前役對戰印第安那溜馬，太陽球星布克繳出火燙表現，單場狂轟62分，只是球隊在第4節全隊手感急凍，導致最後遭到逆轉，以2分之差落敗。成為NBA史上第3名生涯至少2次得分破60分都輸球的球員，當時布克接受ESPN訪問時說道：「現在我們還有一些事情要釐清，特別是在防守端的部分。」

沒想到今天面對魔術，戰況近乎「複製貼上」，布克全場26投17中，攻下全場最高44分，而帶著3分領先進入第4節的太陽，又突然失去準心，單節僅得到13分的情況下，再度被逆轉，苦吞近期2連敗。

第4節熄火僅得2分的布克坦言，在保護球、場上節奏控制等方面，一直是太陽本季於第4節的老毛病，「他們一整場維持高度的身體對抗性，然後只能祈禱裁判不要響哨」。連續2場比賽飆分，布克僅淡淡表示，找到自己節奏，盡力打球幫助球隊取勝。

值得一提的是，此役太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）挹注15分，例行賽總得分達到2萬8000分，成為NBA史上第10人。不過，他卻對於發生7次失誤而自責，「我在控球上不是很聰明，甚至讓整場比賽變得混亂，更導致我們最後的失利」。（編輯：方沛清）1130129

#NBA
#布克
#杜蘭特
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