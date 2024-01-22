更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA11/300
首頁 / 運動

3巨頭合轟91分 NBA太陽擊退溜馬收5連勝

2024/1/22 16:44（1/23 13:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北22日電）在「3巨頭」合轟91分情況下，美國職籃NBA鳳凰城太陽今天以117比110擊敗印第安那溜馬，取得5連勝。太陽總教練伏格爾（Frank Vogel）認為，連勝關鍵在於健康。

去年夏天與密爾瓦基公鹿、波特蘭拓荒者交易，太陽換來艾倫（Grayson Allen）、諾基奇（Jusuf Nurkic）等即戰力球員。同時透過與華盛頓巫師交易案，獲得畢爾（Bradley Beal），與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）合組3巨頭，讓太陽成為奪冠大熱門之一。

然而太陽「3巨頭」受到傷勢影響，導致合體的時間並不長，尤其畢爾因為背部、腳踝傷勢，缺陣前幾個月大部分的比賽，而杜蘭特、布克同樣因傷缺席一些賽事，但隨著「3巨頭」健康出賽，太陽也逐漸找回競爭力。

今天迎戰溜馬隊，杜蘭特全場25投18中，在沒有任何罰球的情況下，攻下40分、9籃板，外帶3阻攻，而布克、畢爾則分別挹注26分、25分，3人合計取得91分，聯手率隊以7分之差取勝，搶下近期的5連勝。

太陽總教練伏格爾認為，連勝最大的原因是健康，而且球隊仍在持續成長、進化，並特別點出杜蘭特在防守端的貢獻，「他是一名無私的領導者。」

杜蘭特則提到，感覺今天狀況很好，尤其隊友在防守端給予對手很大壓力，因此自己只要做好基本功，並把球投進就好，「很開心我們贏得比賽。」（編輯：張雅淨）1130122

#NBA
#太陽
#布克
#杜蘭特
#杜蘭特
#畢爾
#畢爾
#鳳凰城太陽
延伸閱讀
狂轟70分NBA史上第9人 恩比德率76人拔馬刺[影]

NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
約基奇轟本季新高42分 金塊賞巫師4連敗
172.30.142.16