NBA字母哥面前扣籃 杜蘭特讓太陽球迷沸騰

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（中央社記者陳容琛台北7日電）鳳凰城太陽今天靠著「三巨頭」合計攻下85分，以114比106擊敗密爾瓦基公鹿，成功捍衛主場。其中，杜蘭特在安特托昆博面前扣籃，更讓主場球迷沸騰。

上半場打完還陷入1分落後的太陽，在下半場吹起反攻號角，尤其「三巨頭」合計攻下85分，其中布克（Devin Booker）攻下全隊最高32分，杜蘭特（Kevin Durant）挹注28分、10籃板，畢爾（Bradley Beal）則貢獻25分、10籃板，不僅成功逆轉比分，甚至幫助球隊取得近14戰的11勝。

值得一提的是，在第4節比賽剩下不到10分鐘時，手感回溫的杜蘭特，在公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）面前上演隔空扣籃，立刻點燃主場球迷情緒。

杜蘭特回憶，當時自己身處禁區，必須扛起完成進攻的責任，「我很開心沒有選擇拋投或是中距離投籃，我只想積極往籃下進攻，加上前面有幾球該進的球沒進，所以我心想一定要投進這球。」他笑說，很高興看到球迷沸騰的情緒，「最近都沒有在主場比賽，感受到球迷的能量真的很棒。」

太陽總教練伏格爾（Frank Vogel）提到，只要禁區有一點點空檔，杜蘭特就會展現侵略性，「雖然他擅長找到中距離的出手點，但當有進攻機會時，他也不會放過，相信在那段時間中，讓我們球迷充滿能量。」

而公鹿受到里拉德（Damian Lillard）缺陣、密道頓（Khris Middleton）提前傷退影響，僅靠「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下34分、10籃板、6助攻苦撐，吞下近5戰第4敗。（編輯：李亨山）1130207