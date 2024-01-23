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狂轟70分NBA史上第9人 恩比德率76人拔馬刺[影]

2024/1/23 13:37（1/23 13:52 更新）
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影片來源：Philadelphia 76ers

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人球星恩比德（Joel Embiid）今天狂砍70分創生涯新高和隊史紀錄，成為NBA史上第9位單場70分（含）以上的球員，率隊以133比123擊敗聖安東尼奧馬刺。

去年獲選年度最有價值球員（MVP）的恩比德今天表現轟動全場，讓搶下33分表現不俗的馬刺新秀溫班亞馬（Victor Wembanyama）鋒芒失色。

恩比德繳出70分、18籃板、5助攻，全場41投24中，罰球23投21中。

這位喀麥隆球星躋身單場70分以上俱樂部，先前有8人達此成績，包括張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅賓森（David Robinson）、湯普森（David Thompson）、貝勒（Elgin Baylor）、布萊恩（Kobe Bryant）、密契爾（Donovan Mitchell）、布克（Devin Booker）及里拉德（Damian Lillard）。

除恩比德外，76人僅2人得分達雙位數，包括馬克西（Tyrese Maxey）挹注18分、哈里斯（Tobias Harris）14分。

來自法國的「狀元郎」溫班亞馬今天繳出33分，堪稱個人本季最佳表現之一，但恩比德給他上了一堂震撼教育，帶領76人笑納6連勝，戰績29勝13敗在東區排名第3；馬刺仍在西區墊底，目前8勝35敗。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130123

#恩比德
#聖安東尼奧馬刺
#溫班亞馬
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