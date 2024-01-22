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約基奇轟本季新高42分 金塊賞巫師4連敗

2024/1/22 15:17（1/23 13:52 更新）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國職籃NBA衛冕軍丹佛金塊今天在約基奇轟下本季新高42分，並抓下12個籃板的率領下，以113比104客場擊敗華盛頓巫師。

法新社報導，兩度獲選為NBA年度最有價值球員（MVP）的金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）此役20次出手命中15球，加上14罰12中，攻下全場最高42分，還有12籃板、8助攻、3阻攻、1抄截進帳。

約基奇說：「這從來不是件容易的事，我說的不是拿42分，而是心態，我們需要這1勝。對我們來說，每場比賽都是非得贏下來的一場。」

莫瑞（Jamal Murray）與小波特（Michael Porter Jr.）各為金塊貢獻19分，高登（Aaron Gordon）有11分、10籃板的雙十成績。

金塊今天贏得比賽勝利，戰績提升到30勝14敗，與西區排名第1的明尼蘇達灰狼之間，只剩下1場勝差。

最近頻被點名可能遭交易的庫茲馬（Kyle Kuzma）此役攻下巫師全隊最高的17分，葛佛（Daniel Gafford）貢獻15分，瓊斯（Tyus Jones）有15分、13助攻進帳。

巫師今天吞敗，7勝35敗在東區排名倒數第2，戰績只比4勝38敗的底特律活塞好。

約基奇打出精彩的表現，他的太太、女兒也在現場見證。

約基奇說：「這太不可思議了，對我來說，我的家庭就是一切。這是我真心感到驕傲的。不管他們去了哪，不管他們在做什麼，我知道他們都在我身邊。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130122

#NBA
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