NBA約基奇拚對29隊大三元 只差巫師

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）美國職籃NBA丹佛金塊明星中鋒約基奇今天對戰印第安納溜馬，繳出31分、13籃板、10次助攻，本季第13次大三元，目前只差華盛頓巫師，就能完成對29支球隊大三元。

金塊今天贏球後，戰績31勝14敗，與奧克拉荷馬雷霆、明尼蘇達灰狼之間已無勝差，西區形成3強鼎立。

約基奇（Nikola Jokic）此役攻下31分、13籃板、10次助攻，隊友莫瑞（Jamal Murray）也同樣進帳31分，2人連續3場比賽合計得分超過60分，也幫助金塊隊奪得3連勝。

約基奇本季第13次大三元，也超越沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），獨居聯盟第1。

28歲的約基奇2015年展開NBA生涯，一直效力於金塊至今，根據NBA官網報導，約基奇目前對戰聯盟其他29隊中，已完成對28隊大三元，只差巫師，就能集滿最後1塊拼圖。

約基奇剛在22日對戰巫師一役轟下42分，且差2助攻就完成大三元，兩隊下次交手預計是2月23日，約基奇還有機會挑戰紀錄。

西雅坎（Pascal Siakam）透過交易從多倫多暴龍來到溜馬後，包括對戰金塊在內，溜馬最近3戰全敗。而溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）今天在第3節倒數8分07秒，還因抱怨判罰、領到2次技術犯規，遭到驅逐出場，最終溜馬吞下3連敗。（編輯：張雅淨）1130124