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NBA布克轟62分卻創窘紀錄 太陽2分不敵溜馬

2024/1/27 12:52（1/27 16:22 更新）
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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃（NBA）鳳凰城太陽今天作客溜馬主場，儘管布克維持好手感轟下62分，但最終太陽以131比133落敗，布克成為史上第3名生涯至少2次得分破60分都輸球的球員。

太陽和溜馬在今天前3節都維持高檔的進攻手感，靠著布克（Devin Booker）接連發威，太陽以114比105取得領先進入第4節，不過最後1節太陽全隊手感急凍，單節僅17分進帳，其中8分還是由布克包辦。

終場前47秒，溜馬尼姆巴德（Andrew Nembhard）上籃得手雙方戰成131比131平手，接著下一波進攻太陽杜蘭特（Kevin Durant）三分線外失手，最後一擊掌握在溜馬手上，儘管馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、西雅坎（Pascal Siakam）相繼失手，但最後5秒靠著杜平（Obi Toppin）籃下補進超前的2分。

太陽暫停過後，交由布克在三分線外出手可惜沒進，讓他今天的飆分秀劃下不完美句點。

布克過去的5場比賽，平均可以攻下40.4分、5.2籃板、5次助攻，近況相當出色，只可惜太陽今天落敗後也終止最近的7連勝。

根據美國媒體StatMuse統計，布克今天得到62分但球隊卻落敗，在NBA史上並列第14高分。張伯倫（Wilt Chamberlain）曾在1961年12月8日對上洛杉磯湖人時，經歷3度延長、打了63分鐘後，全場拿下78分依舊落敗。

布克曾在2017年作客波士頓塞爾提克主場時豪取70分，但當時太陽仍以120比130落敗，這也讓布克成為繼張伯倫、喬丹（Michael Jordan）之後，第3名生涯至少2次得分超過60分卻都輸球的球員。

布克賽後接受ESPN訪問時仍不滿說，那些投籃是整個球季都在做的事，「現在我們還有一些事情要釐清，特別是在防守端的部分。」（編輯：李亨山）1130127

#NBA
#喬丹
#布克
#張伯倫
#鳳凰城太陽
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