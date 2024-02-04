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柯瑞轟60分勇士仍落敗 共譜NBA史上首見最窘紀錄

2024/2/4 13:29（2/4 14:10 更新）
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金州勇士後衛柯瑞4日轟下60分，但勇士仍在延長賽中以134比141敗給老鷹。（圖取自twitter.com/warriors）
金州勇士後衛柯瑞4日轟下60分，但勇士仍在延長賽中以134比141敗給老鷹。（圖取自twitter.com/warriors）
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（中央社記者黎建忠台北4日電）今年美國職籃NBA不斷上演球星飆分秀，包括今天金州勇士後衛柯瑞轟下60分，但弔詭的是，這卻是NBA史上首度出現，15天內有複數名球員得60分以上卻都輸球的紀錄。

勇士今天作客亞特蘭大老鷹主場，柯瑞（Stephen Curry）手感火燙，全場拿下60分包括飆進10記三分球，只可惜球隊仍在延長賽中以134比141敗給老鷹，賽後也看得出來柯瑞孤立無援的落寞感。

根據美國媒體ESPN報導，賽後柯瑞受訪時毫無掩飾地說：「這真的太令人沮喪了，沒什麼好說的，很明顯的有幾場比賽可以有不同結果，但我們卻都沒有把握，只能繼續對這個賽季感到失望。」勇士落敗後，目前戰績跌落至21勝25敗。

現今NBA進攻節奏加快、三分球攻擊效率提升，各球星都不斷刷新個人單場得分紀錄，包括費城76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）、達拉斯獨行俠明星後衛唐西奇（Luka Doncic）都曾先後在本季寫下單場70分以上的超狂紀錄。

不過球星單場高得分似乎也非贏球保證，根據美國媒體StatMuse統計，今年是NBA史上首度發生多名球員達到單場60分以上卻都同時輸球的紀錄。

在NBA過去15天內，包括灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）、鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）以及今天的柯瑞，都曾締造單場60分以上成就，但這3人卻都無法率隊贏球。

根據StatMuse統計，柯瑞是NBA史上第3名單場繳出60分還包括10記三分球的球員，前2名球員包括里拉德（Damian Lillard）和湯斯。

另外，柯瑞也和已故湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）齊名，成為NBA史上超過35歲卻能單場攻下60分的球員。（編輯：張雅淨）1130204

#NBA
#勇士
#柯瑞
#湯斯
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