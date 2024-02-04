美媒曝恩比德考慮動刀 恐無緣蟬聯MVP

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）美國職籃NBA費城76人球星恩比德經檢查為左膝半月板撕裂，美媒報導，恩比德正在考慮是否接受手術，一旦動刀，不僅將無緣蟬聯年度MVP獎項，也意味著賽季將報銷。

恩比德（Joel Embiid）日前出戰金州勇士，與勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）爭球時，被對手壓傷左膝，經診斷為左膝半月板撕裂。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）指出，恩比德與醫師、球團正在討論如何處理傷勢，像是休息或動刀，只是若選擇後者，可能將缺席更長時間。

恩比德本季為76人出賽34場，場均貢獻35.3分、11.3籃板、5.7助攻，得分暫居排行榜第1，原本很有機會蟬聯年度MVP，但他在包括今天對戰布魯克林籃網在內，已經缺席14場賽事，若要符合年度獎項評選門檻，恩比德最多只能再缺席3場。

對於恩比德將如何決定，76人總教練納斯（Nick Nurse）表示，「我也在等待答案。」

在少了恩比德情況下，76人今天在主場以121比136敗給籃網，而籃網以湯瑪斯（Cam Thomas）表現最出色，包括此役轟下40分在內，近4場比賽場均得分超過31.7分，幫助籃網終結自2022年3月10日以來對戰76人9連敗。

「今晚對人力不足的我們來說，是一場艱難的比賽，但我不喜歡找任何藉口。」納斯說：「我們應該努力打得更好一點，尤其是在防守端和防守三分線部分，很明顯我們給了對手太多空檔機會。」

76人在恩比德本季缺席14場比賽中，僅拿下4勝10敗，目前戰績30勝18敗，暫居東區第5，若恩比德確定動刀，恐讓76人季後賽之路蒙上一層陰影。（編輯：張雅淨）1130204