哈利伯頓抨新規定很蠢 出賽數不足恐讓他損失12.6億

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）美國職籃NBA印第安納溜馬少主哈利伯頓有可能因新版勞資協議，讓他少領逾4000萬美元（新台幣約12.6億元），因須出賽65場才能參與年度獎項評選，他說：「這是愚蠢的規定。」

被譽為新一代頂尖控衛的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），本季是他新秀合約最後1年，去年7月他提前續簽5年頂薪合約的他，保底可領2.045 億美元（約新台幣64.5億元），加上激勵獎金在內，有機會上看2.45 億美元（約新台幣77.2億元）。

這筆高達4000萬美元的激勵獎金能否入袋，取決於哈利伯頓能否獲選年度MVP、年度最佳防守球員或入選NBA年度最佳陣容前3隊，本季迄今他場均可繳出23.6分、12.6助攻，很有機會問鼎個人獎項。

去年新版勞資協議規定，球員在例行賽須出賽65場，且每場比賽得打滿20分鐘，才符合「參選」資格，而哈利伯頓本季出賽35場，其中1場因傷只打13分鐘就提前退場。

換言之，哈利伯頓本季在剩餘的34場比賽，只要再缺賽超過3場，就只能捶著心肝、眼睜睜地和激勵獎金說掰掰。

被問到這個尷尬問題，哈利伯頓無奈表示：「我和聯盟很多人想得都一樣，我認為這是愚蠢的規定，但這就是老闆想要的。」

哈利伯頓強調，身為球員，必須做好自己的工作，如果可以的話，就打滿65場比賽，「所以我要做的就是，照顧好自己身體，讓我能夠參加這些比賽。」

哈利伯頓不是唯一恐因無法達到65場出賽門檻，無法被列入評選的球員，上季拿下年度MVP的費城76人當家球星恩比德（Joel Embiid），也很有可能是受害者。

恩比德本季前45場比賽就缺席了12場，在接下來的37場比賽，最多只能再缺陣5場，否則將喪失角逐年度MVP衛冕資格，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）就直言：「可能會有越來越多優秀球員遇到這個問題。」

另外，哈利伯頓因左腿筋受傷，連續5戰高掛免戰牌，今天在客場出戰塞爾蒂克一役復出，出賽22分鐘，16投5中，拿下13分、10助攻，溜馬最終以124比129落敗。（編輯：龍柏安）1130131