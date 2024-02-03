NBA恩比德左膝受傷缺陣 詹姆斯抱不平

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）美國職籃NBA費城76人球星恩比德因左膝受傷將缺席週末賽事，洛杉磯湖人球星詹姆斯今天在社群媒體上發文為恩比德抱不平，譴責先前曾質疑恩比德故意缺席比賽的媒體。

76人1月28日客場出戰丹佛金塊賽前才突然宣布，恩比德（Joel Embiid）因傷無法參加比賽，此舉引發外界批評，後來聯盟展開調查，並為此開罰76人球團7.5萬美元（約新台幣236萬元）。

恩比德雖在1月30日與波特蘭拓荒者比賽再度休兵，但似乎在輿論壓力下，隔日對陣金州勇士重返賽場，但卻在與勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）爭球時，被對手壓到左膝，不僅缺席昨天與猶他爵士比賽，明天與布魯克林籃網賽事也將繼續高掛免戰牌。

看到恩比德將因傷繼續缺席比賽，湖人球星詹姆斯（LeBron James）透過社群媒體X平台替恩比德發聲，他表示：「所有媒體、電視談論了這麼多有關恩比德的事情，現在他因此受傷缺陣，卻沒有人為此道歉，這很不責任。」

恩比德本季場均35.3分、11.3籃板、5.7助攻，得分暫居排行榜第1，也是年度MVP熱門人選。

近期有關競爭NBA年度獎項門檻必須至少出賽65場的爭論不斷，而76人前47場比賽中，恩比德已缺席13場，且明天比賽也無法上場，等於剩餘例行賽最多只能再缺席3場，能否衛冕年度MVP，也成為焦點。（編輯：陳政偉）1130203