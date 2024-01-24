美國男籃巴黎奧運41人大名單 詹姆斯、柯瑞、恩比德入列

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）將在2024年巴黎奧運尋求5連霸的美國男籃41人大名單出爐，當中包括詹姆斯、柯瑞、NBA年度最有價值球員（MVP）恩比德等人，陣容十分豪華。

最終能參加巴黎奧運的只有12人，而目前的名單中，有28名球員曾代表美國隊參加奧運或世界盃男籃賽，一共拿下23面金牌。

這將是39歲的詹姆斯（LeBron James）繼2012年的倫敦奧運後，再次披上美國隊戰袍參加奧運，他將追逐個人的第3面奧運金牌。

美國籃球協會（USA Basketball）美國男籃總監希爾（Grant Hill）在聲明中說：「美國有令人難以置信的籃球天賦，我很高興許多籃球巨星都表示有興趣代表國家參加2024年的夏季奧運。」

「能為國家隊遴選球員，幫助我們實現再次站在奧運頒獎台的目標，這是我的榮幸。」

美國職籃NBA費城76人的恩比德（Joel Embiid）去年10月承諾披美國隊戰袍後，將首次為美國男籃效力。

喀麥隆出生的超級球星恩比德，可以選擇要為喀麥隆、法國、美國打球，最終他選擇為奧運金牌大熱門美國效力。

這次美國男籃將由NBA金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）掌兵符，教練團成員包括洛杉磯快艇的泰隆．魯（Tyronn Lue）、邁阿密熱火的史普斯塔（Erik Spoelstra），及岡薩加大學（Gonzaga University）教頭費攸（Mark Few）。

美國籃協也宣布，在拉斯維加斯與倫敦打熱身賽的計畫。

美國男籃7月10日將在拉斯維加斯對上加拿大，7月20日、22日將在倫敦分別對上南蘇丹、德國。

目前在這份美國男籃名單中的球員，包括：

阿德巴約（Bam Adebayo）

艾倫（Jarrett Allen）

班凱羅（Paolo Banchero）

貝恩（Desmond Bane）

巴恩斯（Scottie Barnes）

布克（Devin Booker）

布里吉斯（Mikal Bridges）

布朗（Jaylen Brown）

布朗森（Jalen Brunson）

巴特勒（Jimmy Butler）

卡魯索（Alex Caruso）

柯瑞（Stephen Curry）

戴維斯（Anthony Davis）

杜蘭特（Kevin Durant）

愛德華茲（Anthony Edwards）

恩比德

佛克斯（De'Aaron Fox）

喬治（Paul George）

高登（Aaron Gordon）

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）

哈登（James Harden）

哈特（Josh Hart）

赫洛（Tyler Herro）

哈勒戴（Jrue Holiday）

霍姆葛倫（Chet Holmgren）

殷格拉姆（Brandon Ingram）

厄文（Kyrie Irving）

傑克森（Jaren Jackson Jr.）

詹姆斯

強森（Cameron Johnson）

凱斯勒（Walker Kessler）

雷納德（Kawhi Leonard）

里拉德（Damian Lillard）

密契爾（Donovan Mitchell）

保羅（Chris Paul）

波蒂斯（Bobby Portis）

芮維斯（Austin Reaves）

羅賓森（Duncan Robinson）

塔特姆（Jayson Tatum）

懷特（Derrick White）

楊恩（Trae Young）。

（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130124