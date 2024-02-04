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NBA公牛明星後衛拉文右腳開刀 本季報銷

2024/2/4 08:37（2/4 09:25 更新）
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美國職籃NBA芝加哥公牛3日宣布，陣中後衛拉文（圖）因為右腳開刀，必須休養4到6個月，本季因此提前報銷。（圖取自twitter.com/chicagobulls）
美國職籃NBA芝加哥公牛3日宣布，陣中後衛拉文（圖）因為右腳開刀，必須休養4到6個月，本季因此提前報銷。（圖取自twitter.com/chicagobulls）
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（中央社芝加哥3日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛今天宣布，陣中後衛拉文（Zach LaVine）因為右腳開刀，必須休養4到6個月，本季因此提前報銷。

公牛表示，在諮詢更多的醫療意見，並與公牛訓練員及醫療團隊商議後，拉文與他經紀公司Klutch Sports Group的代表都認定應該接受手術，以加速復原。

手術預計在下週進行，他預料能在下個球季的（季前）訓練營歸隊。

拉文曾兩度入選明星賽，是美國男籃拿下東京奧運金牌的成員之一，公牛最近的6戰他都缺席，本季稍早也曾因右腳疼痛缺陣超過1個月。

拉文本季至今為公牛出賽25場，平均每場比賽可獲19.5分、5.2籃板、3.9助攻。公牛目前以23勝26敗的成績在東區排名第9。

28歲的拉文已在NBA打了10個球季，本季是他在公牛的第7季。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130204

#NBA
#芝加哥公牛
#拉文
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