詹姆斯完成「411」壯舉 下個目標就是要父子同台

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（中央社記者黎建忠台北3日電）湖人球星詹姆斯今天達成生涯累積4萬分紀錄，也是美國職籃NBA唯一「4萬分、1萬籃板、1萬助攻」的擁有者，接下來他最大的心願，就是能和兒子布朗尼（Bronny James）同隊出賽。

就在洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）完成4萬分壯舉前夕，美國媒體ESPN資深體育記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，「布朗尼如果參加今年的NBA選秀，首先關注的是對他有興趣的球隊，而非選秀順位。」

布朗尼和老爸詹姆斯屬於同一個經紀公司Klutch Sports Group，而該經紀公司執行長保羅（Rich Paul）也證實此事。

ESPN報導，保羅透露，就讀於南加州大學的新生後衛布朗尼，預計將根據球隊的具體興趣，而不是選秀位置來決定是否參加2024年NBA選秀。保羅說：「我並不重視年輕球員是否在樂透選區，而是找到一個適合他發展的球隊。」

更重要的是，保羅提到，「合適的球隊並非一定要跟老爸詹姆斯在同一支球隊」，不過如果父子2人真的同隊的話，「那詹姆斯肯定會非常興奮」。

布朗尼在南加大去年7月的一次訓練中心臟驟停後，被診斷出患有先天性心臟病，導致他缺席了近5個月時間。他獲准出賽後，目前在平均20分鐘上場時間內，貢獻5.2分、2.8籃板和2.4助攻。

在布朗尼發生嚴重的心臟病和長期休戰之前，ESPN選秀分析師吉佛尼（Jonathan Givony）的預測中，曾將布朗尼排在2024年NBA選秀會的前15名。

在詹姆斯長達21年的NBA生涯當中，曾經對戰過8對父子檔，但在NBA歷史上，還從未有過任何一對父子檔同時在場上征戰。（編輯：張雅淨）1130303