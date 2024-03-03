更多編輯台推薦新聞：
圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA3/300
首頁 / 運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

2024/3/3 14:02（3/3 15:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職籃NBA巨星詹姆斯2日締造神話般的生涯4萬分里程碑。（中央社製圖）
美國職籃NBA巨星詹姆斯2日締造神話般的生涯4萬分里程碑。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北3日電）去年2月8日詹姆斯正式超越賈霸成為NBA史上得分王，今天39歲的他達成生涯總得分超越4萬分的壯舉，更難的是，詹姆斯僅用1475場比賽，就辦到賈霸生涯1560場都辦不到的事。

詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）誰是美國職籃NBA史上「最偉大球員」（Greatest Of All Time，G.O.A.T.）始終爭論不休，如今詹姆斯又完成1項前無古人的紀錄，勢必會再度引起討論。

NBA湖人隊詹姆斯（前右）2日在對金塊之戰第2節以左手上籃得分，成為史上首名生涯總得分達4萬的球員。（美聯社）
NBA湖人隊詹姆斯（前右）2日在對金塊之戰第2節以左手上籃得分，成為史上首名生涯總得分達4萬的球員。（美聯社）

詹姆斯從19歲就加入NBA，比賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）22歲踏入NBA戰場早了3歲，而這3年的「紅利」，讓詹姆斯共拿下6307分，確實占到些優勢。

不過詹姆斯僅用了1475場比賽，生涯總得分就來到4萬17分，生涯每場平均27.13分，也比賈霸生涯每場平均24.6還要來得高，顯見詹姆斯的得分效率確實驚人。

儘管詹姆斯在場上主打大前鋒，生涯命中率50.5%，賈霸則是55.9%，顯見2人並沒有差太多，而賈霸時期的NBA要求只能1對1防守，他的「天勾」在當時根本無解，不像現在詹姆斯可能會遇到區域聯防的狀況。

另外是從2017年以後，NBA開啟的大三分年代，從NBA官網統計，詹姆斯到今天為止，生涯三分線命中率雖僅有34.7%，但他累計投進2381記三分球，光是這個部分就拿到7143分，要知道，賈霸生涯三分球僅18次出手命中1球。

1979年10月13日，當時效力於波士頓塞爾蒂克隊的福特（Chris Ford），在比賽首節剩下3分48秒時，投進了NBA實施之後史上的第1個三分球，這時賈霸已經在聯盟打了10個賽季。（編輯：管中維）1130303

詹姆斯3日達成生涯總得分超越4萬分的壯舉。（美聯社）
詹姆斯3日達成生涯總得分超越4萬分的壯舉。（美聯社）
詹姆斯（左）就讀於聖文森-聖瑪麗高中時，曾率隊4次打入州冠軍賽，並贏得3次冠軍。（美聯社）
詹姆斯（左）就讀於聖文森-聖瑪麗高中時，曾率隊4次打入州冠軍賽，並贏得3次冠軍。（美聯社）
#LeBron James
#NBA
#賈霸
延伸閱讀
詹姆斯入選NBA明星賽20次 打破與賈霸共享紀錄美國男籃巴黎奧運41人大名單 詹姆斯、柯瑞、恩比德入列詹姆斯退休尚無時間表 想在湖人結束NBA生涯詹姆斯打破賈霸紀錄 後仰跳投登NBA歷史得分王
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
LeBron James生涯4萬分寫紀錄 湖人主場遭金塊逆轉[影]
172.30.142.21