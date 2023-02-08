詹姆斯打破湖人前輩賈霸紀錄 後仰跳投登NBA歷史得分王[影]

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）籃壇超級球星詹姆斯今天在比賽第3節，靠一記後仰跳投砍進兩分，前3節就砍進36分，生涯總得分累計達到3萬8388分，超越湖人前輩賈霸，成為NBA史上生涯得分第1多的球員。

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，今天賽前已累計拿下3萬8352分的「詹皇」詹姆斯（LeBron James） ，只差36分就可超越「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar） 締造的紀錄，成為NBA史上得分最多的球員。

詹姆斯在此役首節剩下73秒時砍進3分球，這是他這場比賽首度得分，也助湖人取得14比11領先。第1節詹姆斯包括一記三分球在內，6投3中拿下8分。

第2節詹姆斯繼續展現強烈的進攻企圖心，接連兩次切入上籃並加罰得手的「3分打」，持續累積他的生涯總得分，單節攻下12分，大大增加在今天寫下歷史新頁的機會。

下半場比賽開打後，詹姆斯第3節先靠兩罰俱中拿下分數，接著連飆兩記三分球，距離創造歷史，只剩個位數的8分差距。第3節剩下10.9秒時，詹姆斯一記後仰跳投得手，生涯得分正式超越賈霸，成為NBA生涯總得分最多的球員。

此時比賽暫停，詹姆斯從賈霸手中接下破紀錄的比賽用球，象徵兩位前後任紀錄保持人的傳承。

詹姆斯2003年以選秀狀元之姿進到NBA，2007-08球季效力克里夫蘭騎士時，詹姆斯生涯總得分達到1萬大關；轉到邁阿密熱火後，總得分在2012-13球季累計達到2萬分；重返騎士後，他於2017-18球季達到生涯3萬分的里程碑。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120208