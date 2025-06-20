立院成立台灣與馬爾他國會議員友好協會 郭昱晴任會長

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（中央社記者王揚宇台北20日電）民進黨立委郭昱晴發起台灣與列支敦斯登、台灣與馬爾他國會議員友好協會，今天舉行成立大會。郭昱晴說，希望促進台灣與列支敦斯登、馬爾他兩國國會的交流與合作。

立法院台灣與列支敦斯登國會議員友好協會及台灣與馬爾他國會議員友好協會今天舉行成立大會，民進黨立委王美惠、林楚茵、莊瑞雄等人出席，並由郭昱晴擔任會長。

郭昱晴表示，列支敦斯登、馬爾他與台灣在民主自由價值、尊重法治等方面非常接近，彼此可以共同交流。馬爾他的外交官過去也在國際場合表達對台灣的支持，今天很榮幸能成立這2個友好協會，這也是國會外交重要力量的起始點。

受邀出席成立大會的歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）指出，現在是歐盟和台灣要加強合作交流的時候，期待未來雙方能在合作交流的道路上，更加蓬勃發展。

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立法院副秘書長張裕榮表示，他代表立法院長韓國瑜出席，立法院會全力支持這些友好協會或聯誼會的運作，未來如果有機會，也非常歡迎列支敦斯登、馬爾他的國會議員到台灣訪問。

根據這2個友好協會的組織章程指出，關於宗旨部分，是要透過國際人權交流，協助立法院及政府推行相關人權立法及政策，並促進台灣人權外交等。（編輯：翟思嘉）1140620