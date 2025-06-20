助神經多樣性青少年獨立 立委共推生活導師制度

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（中央社記者王承中台北20日電）國民黨立委柯志恩、民進黨立委林月琴今天與台灣青少年神經多樣性行動協會共同召開記者會，推動青少年神經多樣性生活導師制度。林月琴表示，希望在教育、醫療與家庭間建立能夠真正支撐青少年角色，讓孩子在自己的節奏中被理解、陪伴。

神經多樣性是國際間認同概念，強調每個人的大腦發育有其獨特性，包括自閉症、ADHD（注意力不足過動症）、情緒障礙等，歐美、日本已將好發於青少年的情緒障礙疾病，統稱「神經多樣性」。

台灣每年約增3000名神經多樣性孩子，台灣青少年神經多樣性行動協會引進「生活導師」概念，透過心理師或「資深」師長扮橋梁，提供高度個人化支持策略，幫助孩子獨立。

為推動青少年神經多樣性生活導師制度，國民黨立委柯志恩、民進黨立委林月琴今天在立法院舉辦「『腦袋不同步，陪伴要同步』，接住不一樣的青少年」記者會，與亞東醫院、台灣青少年神經多樣性行動協會、國教行動聯盟共同推動生活導師制度。

林月琴表示，神經多樣性的孩子不該是制度的例外，而是政策設計時就應被納入的對象。這些青少年因無法符合主流行為與學習模式而被誤解，長期處於「被看見卻接不住」的斷裂地帶。推動生活導師制度是希望在教育、醫療與家庭間建立能夠真正支撐青少年的角色，讓孩子在自己的節奏中被理解、陪伴，有發展的可能。

柯志恩指出，教育制度長期以來多為「多數人」設計，對於認知節奏或表達方式不同的孩子，現場教師雖能察覺困難卻缺乏資源與方法，家長也時常感到無助。生活導師不只是輔導，而是一種實際可行的陪伴機制，能補上第一線教育與支持體系的斷層。

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與會的台灣青少年神經多樣性行動協會理事長暨亞東醫院神經醫學部中心主任甄瑞興表示，許多孩子不是不願意學習或溝通，而是大腦運作方式與他人不同，卻因此在制度中受困，台灣需要一個「夾縫中接住青少年的系統」。

甄瑞興指出，生活導師的角色是在醫療、教育與家庭之間的關鍵接點，不是諮商師，也不是老師，但所做的正是孩子在日常生活中最急需卻最常缺席的「實際陪伴與引導」。生活導師制度就是希望提供一個正確、穩定的支持起點，讓孩子在生活中就能學習，在節奏中被理解。（編輯：林淑媛）1140620