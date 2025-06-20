民進黨：國民黨中央下令涉連署造假 朱立倫應道歉

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（中央社記者溫貴香台北20日電）民進黨今天表示，檢調指證國民黨台南到宜蘭地方黨部涉犯偽造抄寫名冊，皆來自黨中央下令，罪證確鑿，呼籲國民黨主席朱立倫別再轉移焦點、掩蓋自己犯罪痕跡，應立刻道歉。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開「國民黨錯偽抄假揭發雙面人朱立倫」記者會，吳崢表示，國民黨發起的罷免案皆有高比例死亡連署，隨著各地檢調偵辦的起訴書陸續出爐，果然國民黨涉入集體抄名冊造假。

他並說，隨著細節出爐，國民黨惡罷偽造率竟然動輒高達96%。目前經過檢調調查起訴的部分，國民黨全台已經偽造超過1萬2824份連署。更誇張的是破萬份偽造竟只是冰山一角，因為包括國民黨新北、基隆、台中、屏東、嘉義等黨部仍被偵辦中。證實國民黨就是蓄意造假，破壞民主、踐踏法治的政黨，朱立倫身為黨主席竟還在裝傻硬拗、不道歉。

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韓瑩表示，一連串偽造連署事證相當明確，起訴書中，清楚揭露是由國民黨「黨中央下令」。台南市黨部今年1月20日「接獲」國民黨組發會組織部主任徐孟正聯絡指示，送交罷免林俊憲及王定宇提議人名冊至黨中央；而宜蘭縣黨部於1月22日「接獲」國民黨中央下令，送交罷免陳俊宇提議人名冊，從起訴書所詳列內容全部證實地方黨部皆是接獲國民黨中央下令。

韓瑩進一步說，當初朱立倫宣稱要採取「以罷制罷」策略，但國民黨黨中央不走正道，下令以偽造的方式抄寫名冊補足連署份數，顯示國民黨集團作弊的行徑，朱立倫及黨中央應負起應有的責任，若明天國民黨還要動員上街反惡罷，國民黨應先為集體造假連署道歉，不應將一切過錯，推給被黨中央逼迫抄寫的地方黨部及基層黨工。（編輯：翟思嘉）1140620