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醫憂抗蛇毒血清不夠 羅一鈞：庫存量逾1年半

2025/6/20 13:08
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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）每年4月後進入蛇咬高峰季節，有醫師指因被龜殼花咬傷者變多，院內血清用完了。疾管署今天說，事發雙和醫院反映當晚已調用完成；目前相關血清庫存量逾1年半，充足無虞。

近期天氣溫暖潮濕，蛇類活動力增加，國內統計，平均每年約900到千名民眾遭毒蛇咬傷，其中又以4到8月是毒蛇咬傷高峰季節。臉書粉專「超級白急診醫師」近日發文指出，自己急診所在地算市區，很少發生毒蛇咬傷案例，通常1至2年才會有1例；沒想到，短短3天內竟有2隻龜殼花咬傷人，把庫存的龜殼花血清全部用完。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天接受媒體採訪說明，發生地在雙和醫院，院方一反映，疾管署隨即連絡調貨，當晚就送達，國內抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清庫存量可使用1年半以上，充足無虞。

羅一鈞表示，目前抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清庫存量仍有5134劑，而年使用量約2457劑，上週共使用35劑，庫存仍充足無虞，可使用1年半以上，國衛院也會繼續生產。

羅一鈞強調，各類毒蛇抗血清的調度，各醫院可利用疾管署網站SMIS系統查詢全國各醫院的抗血清庫存種類並進行鄰近醫院間的調貨，若情況緊急，疾管署會請國衛院直接出貨，或醫院直接到國衛院疫苗廠提領。

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疾管署補充，另於6月16日再調度8劑寄送萬芳醫院，補回雙和醫院於治療病人時，先行向萬芳醫院借調的抗蛇毒血清。

疾管署提醒，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「5要5不」原則。5要為，要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；5不則是不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。（編輯：李淑華）1140620

羅一鈞
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