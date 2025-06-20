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日本禿頭鯊大量現蹤碧潭堰 水下攝影捕捉珍貴畫面

2025/6/20 13:34
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（中央社記者趙敏雅新北20日電）碧潭堰以獨特的三排四轉折魚道，打造一條讓眾多魚類可順暢洄游的生態廊道，新北市水利局表示，近期拍下日本禿頭鯊大量現蹤，且為連續3年到訪，彰顯碧潭堰在生態友善成效。

新北市政府水利局透過新聞稿指出，日本禿頭鯊現名為日本瓢鰭鰕虎，俗稱和尚魚，對水質極為敏感，這種河海洄游的魚種，在台灣東部較為常見，西部的河川並不常見。

水利局長宋德仁說，日前透過水下攝影機捕捉到日本禿頭鯊群泳的珍貴畫面，近期民眾也可以透過觀察窗親眼目睹，牠們從魚道內匍匐前進的可愛模樣。

宋德仁表示，這不僅為碧潭堰魚道再添一筆生態紀錄，也證明新店溪水域環境全面提升，同時強力驗證碧潭堰魚道的通用性，讓不同種類魚兒順利洄游。

生態調查團隊指出，要看到日本禿頭鯊努力往上爬的景象，代表所在河川水質具高溶氧，因此，碧潭堰鄰近出現日本禿頭鯊，顯示新店溪中上游水質良好。

生態調查團隊補充，2022年5月在碧潭堰施工期間，就發現大量正在溯溪而上的日本禿頭鯊，牠們喜歡緊貼在光滑濕潤的牆壁，在岸邊攀爬時也不忘啃食牆壁上附生的藻類，行為相當有趣。

生態調查團隊解釋，日本禿頭鯊之所以能黏在堰體光滑的牆面上，主要是靠著肚子底下癒合成為吸盤狀的腹鰭，能緊緊地吸著牆面，再藉由嘴巴、胸鰭和身體的配合，緩緩向上攀爬，憑藉這項獨特本領，對牠們來說，攀爬數十公尺高的瀑布根本不是問題。

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水利局表示，長達132公尺的碧潭堰魚道自2023年8月啟用至今，最初是作為生態補償策略，但它從無到有的建置，成功打通中斷46年的新店溪生態廊道，魚蝦蟹逆流而上，其中36種原生魚類已利用魚道洄到上游。

水利局說，碧潭堰魚道已不僅是單純的水利設施，更是生態友善的重要里程碑，實踐了水利、觀光、生態與環境教育的「四棲目標」，讓碧潭成為一個多元共融的水域環境。（編輯：李淑華）1140620

宋德仁
持續推動河川整治 新北：打造多元生態永續城市鰱魚洄游碧潭引關注 新北：魚道難阻絕外來種
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