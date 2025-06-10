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新北6/15起魩鱙禁漁期 違者最高罰15萬元

2025/6/10 10:20（6/10 10:31 更新）
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魩鱙（圖）俗稱吻仔魚，是台灣沿近海經濟漁獲之一；新北市漁業處為推動漁業永續發展，自6月15日起至9月14日，實行魩鱙禁漁期。（漁業處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月10日
魩鱙（圖）俗稱吻仔魚，是台灣沿近海經濟漁獲之一；新北市漁業處為推動漁業永續發展，自6月15日起至9月14日，實行魩鱙禁漁期。（漁業處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月10日
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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市漁業處今天表示，為守護海洋生態，推動漁業永續發展，6月15日至9月14日實行魩鱙（俗稱吻仔魚）禁漁期。違者將依漁業法規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

新北市政府漁業及漁港事業管理處發布新聞稿指出，魩鱙是台灣沿近海經濟漁獲之一，為國人重要消費魚種，新北市主要產地為淡水區海域。魩鱙並非坊間所稱幾百種魚的幼魚，主要是刺公鯷（Encrasicholina puntifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）及日本鯷（Engraulis japonicus）的3種魚類幼魚。

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漁業處表示，每年6月至9月是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時期，此時作業容易混獲其他魚種仔魚，為減少對其它魚類資源影響，新北市每年定期於6月15日至9月14日實施魩鱙漁業禁漁期，並進行漁船數量與漁獲總量管制；一旦達到中央訂定魩鱙捕撈量上限，將立即全面禁止採捕，另規範可使用的漁具種類與作業區域。

漁業處強調，藉由訂定禁漁相關措施及管制漁撈行為，能有效確保魩鱙資源的永續利用，促進漁業產業的永續發展；呼籲漁民朋友務必遵守相關規定，以共同維護海洋資源。違者將依漁業法規定，處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：吳素柔）1140610

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