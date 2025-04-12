新店碧潭堰鰱魚大爆發 罕見逾千尾跳躍洄游壯觀

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新店碧潭堰出現大量鰱魚，沿魚道溯溪而上產卵，至今逾1500尾，排隊躍過水面相當壯觀。新北市水利局今天表示，這是首度發現大型魚類洄游，來源成謎，但凸顯生態豐富，魚道發揮功效。

碧潭堰於8日、9日被發現突然出現大批魚群聚集，集體大爆發的場面相當罕見，引起居民與網路社群議論，有人認為是人為放生，或懷疑是自然生態異象。

記者實際觀察，魚群體長都超過50至60公分，80%為鰱魚（俗稱大頭鰱），有些是草魚；另夾雜著景觀養殖池常見的，橘白色相間的鮮豔錦鯉。

魚群在新店溪魚道出口較深的灣潭聚集，河面一片黑壓壓的魚鰭，排隊擠等向上迴游有7公尺落差的碧潭。魚道中的鰱魚奮勇向前，或累了暫歇後繼續向前。

新北市水利局河川工程科長傅光維今天接受中央社記者電訪表示，這幾天持續有鰱魚洄游，是碧潭堰自民國109年開工以來，第一次非常驚艷遇有大頭鰱大型魚種洄游。

清華大學榮譽退休教授曾賢晴表示，魚道的人工智慧AI系統，針對常態性洄游物種均可判識，但因大頭鰱不是經常性洄游物種，AI系統學習數據尚不滿足，故需人工檢視目測計算紀錄，避免誤判。

水利局說，統計8日至9日間，通過魚道的大頭鰱共近1500尾；10日後開始下雨，水混濁、水量大，影響魚類上溯意願，大群體的鰱魚已洄游碧潭，剩下小群體持續洄游。

鰱魚善跳躍，會向上游洄游產卵；卵和幼苗向下游漂流孵化。生態顧問公司總經理鄧惠瑜告訴中央社記者，新店溪中正橋、華中橋往上游河道，部分是淺瀨，大型魚群要經過有一定困難；上千尾大頭鰱是否因放生迴游產卵，有待深入瞭解。

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至於魚群來源成謎，她說，是否從碧潭遭新店溪沖刷到碧潭堰下游，將檢視監視器畫面，看魚體、鱗片是否有受傷來判斷。

水利局長宋德仁說，碧潭堰的生物數量，從民國111年5月調查至113年12月，所有樣站加起來共記錄魚類63種、蝦蟹類10種，顯示新店溪的生態恢復與多樣性，但碧潭堰周邊100公尺範圍內，禁止捕撈與垂釣。（編輯：林恕暉）1140412