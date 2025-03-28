加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 生活

「美人魚」儒艮時隔88年現蹤宜蘭外海 誤入漁網漁民野放

2025/3/28 16:22（3/28 16:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭陳姓漁民25日清晨在宜蘭東澳粉鳥林定置漁網收網時，於箱網內意外發現1隻印度太平洋儒艮，當下因不了解物種，為延續牠的生命隨即野放，但留有相關過程影像紀錄。（漁民提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月28日
宜蘭陳姓漁民25日清晨在宜蘭東澳粉鳥林定置漁網收網時，於箱網內意外發現1隻印度太平洋儒艮，當下因不了解物種，為延續牠的生命隨即野放，但留有相關過程影像紀錄。（漁民提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）印度太平洋儒艮被視為傳說「美人魚」原型，1937年台灣有捕獲紀錄。時隔88年後，1隻儒艮在宜蘭外海現蹤、誤入定置漁網，漁民發現後已野放。

「美麗神話再現台灣！」中央研院生物多樣性研究中心執行長鄭明修告訴中央社記者，印度太平洋儒艮目前已被世界自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列入「易危」物種，台灣更標註為「滅絕」。

宜蘭陳姓漁民25日清晨在宜蘭東澳粉鳥林定置漁網收網時，於箱網內意外發現1隻疑似印度太平洋儒艮，體長約3公尺、體重約500公斤，當下因不了解物種，為延續牠的生命隨即野放，但留有相關過程影像紀錄。

這些影像紀錄之後輾轉流出，海洋學界發現後相當震驚，鄭明修證實這是日本極其重視的珍稀印度太平洋儒艮。

鄭明修指出，1937年北台灣漁民曾捕獲儒艮，之後被送至日本作為標本典藏，自此就未有捕撈紀錄。1986年曾有儒艮在小琉球擱淺，台灣本島及離島都沒有相關蹤跡，尤其這次的活體捕撈是前所未聞。

他表示，溫馴、游動緩慢的儒艮主要分布棲息在日本石垣島、東南亞、印度洋等淺海海域，是海洋哺乳類動物。成體1天需要的海草攝食量約40公斤，習慣單獨行動，也會組成親子小群體移動。這次再現台灣沿海，可能是迷途誤入漁民的漁網，相信也會受到日本關注，因為追蹤儒艮是日方重要研究方向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

儒艮昔日因不斷遭人類大量獵殺，加上海洋環境與棲地受干擾，族群數銳減。

根據國立台灣博物館官網介紹，儒艮的體型一般約1.5至2.7公尺，呈紡錘狀，外觀與海牛相似，但海牛的尾部扁平略呈圓形，外觀有如大型的槳；而儒艮的尾巴與鯨類近似，中央分岔。（編輯：林恕暉）1140328

#日本
#北台灣
#鄭明修
延伸閱讀
全球暖化海水升溫 瀕危物種儒艮面臨存亡危機影片／大翅鯨南下驚豔東海岸 單日記錄4隻近年最多龍宮貝買主花12萬要求放生 宜蘭漁民返龜山島履約不是每條魚都要殺來吃 魚販野放罕見波口鱟頭鱝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：