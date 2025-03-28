「美人魚」儒艮時隔88年現蹤宜蘭外海 誤入漁網漁民野放

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）印度太平洋儒艮被視為傳說「美人魚」原型，1937年台灣有捕獲紀錄。時隔88年後，1隻儒艮在宜蘭外海現蹤、誤入定置漁網，漁民發現後已野放。

「美麗神話再現台灣！」中央研院生物多樣性研究中心執行長鄭明修告訴中央社記者，印度太平洋儒艮目前已被世界自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列入「易危」物種，台灣更標註為「滅絕」。

宜蘭陳姓漁民25日清晨在宜蘭東澳粉鳥林定置漁網收網時，於箱網內意外發現1隻疑似印度太平洋儒艮，體長約3公尺、體重約500公斤，當下因不了解物種，為延續牠的生命隨即野放，但留有相關過程影像紀錄。

這些影像紀錄之後輾轉流出，海洋學界發現後相當震驚，鄭明修證實這是日本極其重視的珍稀印度太平洋儒艮。

鄭明修指出，1937年北台灣漁民曾捕獲儒艮，之後被送至日本作為標本典藏，自此就未有捕撈紀錄。1986年曾有儒艮在小琉球擱淺，台灣本島及離島都沒有相關蹤跡，尤其這次的活體捕撈是前所未聞。

他表示，溫馴、游動緩慢的儒艮主要分布棲息在日本石垣島、東南亞、印度洋等淺海海域，是海洋哺乳類動物。成體1天需要的海草攝食量約40公斤，習慣單獨行動，也會組成親子小群體移動。這次再現台灣沿海，可能是迷途誤入漁民的漁網，相信也會受到日本關注，因為追蹤儒艮是日方重要研究方向。

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儒艮昔日因不斷遭人類大量獵殺，加上海洋環境與棲地受干擾，族群數銳減。

根據國立台灣博物館官網介紹，儒艮的體型一般約1.5至2.7公尺，呈紡錘狀，外觀與海牛相似，但海牛的尾部扁平略呈圓形，外觀有如大型的槳；而儒艮的尾巴與鯨類近似，中央分岔。（編輯：林恕暉）1140328