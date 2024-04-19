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全球暖化海水升溫 瀕危物種儒艮面臨存亡危機

2024/4/19 19:10（4/19 19:26 更新）
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受到全球暖化影響，泰國南部安達曼海海域的海水升溫，導致海草面積大量減少，進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮（圖）。（圖取自Unsplash圖庫）
受到全球暖化影響，泰國南部安達曼海海域的海水升溫，導致海草面積大量減少，進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮（圖）。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）受到全球暖化影響，泰國南部安達曼海海域的海水升溫，導致海草面積大量減少，進一步影響以海草為主食的瀕危物種儒艮，儒艮被迫必須離開原有的棲息地尋找食物，甚至影響了儒艮的生存。

泰國公視（Thai PBS）報導，根據泰國農業大學（Kasetsart University）漁業學院的一個研究小組和海草危機委員會的一份研究顯示，受到全球暖化的影響，沿著董里府（Trang）、甲米府（Krabi）以及部分沙敦府（Satun）海岸線的安達曼海（Andaman Sea）海水溫度上升，且潮水水位特別低。

類似的現象也發生在攀牙府（Phang-nga）以及面對泰國灣（Gulf of Thailand）的達叻府（Trat）。

海洋生物學家、泰國農業大學漁業學院副院長董恩（Thon Thamrongnawasawat）表示，海水溫度上升會進而造成一種罕見的現象稱為「蒸海草」，海草在這樣的高溫下無法生存，然而海草是儒艮的主食，這樣的現象會迫使儒艮必須離開原有的棲息地以尋找新的食物來源。

董恩表示這個問題短期內無法解決，因為全球暖化導致海水溫度持續上升，政府正在思考如何復育海草。

泰國南部外海安達曼海域是俗稱海牛的儒艮棲息之地，但受到氣候變遷以及海洋污染的影響，儒艮的數量逐年減少。

以儒艮數量最多的董里府外海為例，海洋和海岸資源研究中心（Marine and Coastal Resources Research Centre of the Lower Andaman Sea）去年監測到194隻儒艮，包括12對媽媽與寶寶的組合，今年卻只監測到36隻，只有1對媽媽與寶寶的組合。

而儒艮大量減少的原因，專家認為是海草大量減少以及全球暖化進而改變了海洋生態。董里府外海擁有泰國最大面積的海草，科學家監測到6年前海草面積開始減少，且狀況逐年惡化。（編輯：周永捷）1130419

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