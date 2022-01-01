世界自然基金會：恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

列名WWF德國分會年度報告最慘「輸家」的動物之一是非洲象。非洲象的數量31年來銳減86%。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林31日綜合外電報導）世界自然基金會（WWF）德國分會警告，空前增長的環境威脅正將許多動植物推向絕種，未來10年恐有超過100萬個物種消失，將是自恐龍絕滅以來最嚴重的生態滅絕景況。

德國之聲（DW）報導，WWF德國分會發布「2021年的贏家與輸家」（Winners and Losers of 2021），這份報告每年會列出目前生存受嚴重威脅的動物，以及保育方面的進展。

報告顯示，目前有14萬2500種動、植物列名國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List of Threatened Species），其中4萬種面臨「滅絕」威脅。

WWF德國分會發表聲明指出，這是1964年國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄建立以來，上榜物種最多的一刻。

聲明說：「有大約100萬個物種恐在10年內滅絕，將會是恐龍消失以來最大的滅絕事件。」

WWF德國分會主任布蘭德斯（Eberhard Brandes）表示，當前急需具決定性的環境保護政策，尤其是對抗氣候變遷。

他說：「物種保育已不僅是解決環境問題，更是人類最終會否也被列入瀕危紅色名錄、從而成為自己生活方式受害者的問題。」

列名WWF德國分會年度報告最慘「輸家」的動物是非洲象與北極熊。非洲象的數量31年來銳減86%，北冰洋則是海冰快速融化，科學家預估到2035年夏天，當地就不再有冰面，屆時北極熊就全無棲身之所。

2021年的輸家榜上還有灰鶴、大江珧蛤（地中海最大的扇貝類）與巡游魚類等。

贏家榜上，瀕危大型貓科的伊比利亞猞猁於西班牙及葡萄牙重現。2002年時全球僅剩94隻，到2020時已有超過1100隻。

有「最笨重飛鳥」之稱的大鴇，2021年在德國的數量也顯著增加，達40年來最高水平。研究人員2021年算出347隻，遠高於1997年時的57隻。（譯者：陳亦偉）1110101