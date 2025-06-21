台紐共慶毛利新年Matariki 分享服裝設計品牌理念

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）台紐今天共慶毛利新年Matariki，凸顯不同族群迎新年的方式。座談會中，紐西蘭服裝設計師奈森（Kiri Nathan）分享她以毛利族人世界觀為核心，強調自主、主權所打造的時尚品牌。

新北市政府原住民族行政局今天攜手紐西蘭貿易發展中心，於國家電影及視聽文化中心舉辦「再聚Matariki 2025-台紐文化與經濟交流會」，以深化台、紐原住民族文化與經濟交流。

會中，邀請知名紐西蘭服裝設計師奈森（Kiri Nathan），及台灣服裝設計師沙布喇．安德烈，分享透過時尚服裝設計，開啟文化視野與經濟合作的對話。

來自台東的安德烈分享，融合裝置藝術、歌德風與台灣原住民族元素的系列作品，他希望透過服裝載體，說明族群的故事，也希望消費者能瞭解原民文化。

座談中，奈森分享她以毛利世界觀為核心，所打造的時尚品牌理念，並推動毛利自主、主權精神（mana motuhake），探索如何打造族群認同與產業永續相容的合作模式。

奈森邀請烏來的織女一起穿上毛利編織的服裝走秀，掀起會中的高潮，奈森並探討毛利人與台灣原民的服裝編織連結與傳承，也說明其服裝設計理念，與大自然風雨、星宿的互動精神。

座談並共同慶祝毛利新年Matariki，並以碰鼻禮（毛利語：hongi）的傳統問候禮，彼此打招呼與祝福，也象徵台灣原住民與毛利族人分享知識與尋根。

紐西蘭貿易發展中心處長威爾森（Tina Wilson）分享，Matariki在毛利語稱為昴宿星團，當Matariki於黎明前升起，象徵毛利族人開始迎接新年。最重要的核心是，希望族人以信仰、希望、愛，團結在一起。

她說，慶祝Matariki活動，不僅是觀星活動，也是家庭、反思和設定新目標的時刻，象徵著復興及與土地和祖先的聯繫，族人藉此感謝大自然與祖靈，啟動新一年生命循環與希望。

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新北市原民局長林瑋茜Siku Yaway，以泰雅族的小米播種為始，分享台灣原住民族依循自然節律與耕獵週期，發展出各族的歲時祭儀，這與毛利人的Matariki精神，都強調迎接新年是人與自然的連結。

無黨團結聯盟原住民新北市議員馬見Lahuy．Ipin接受中央社記者訪問表示，台紐關係逐漸上升，兩國在文化、政治、經濟都有更深的認識，盼望將來加強友誼交流。（編輯：李錫璋）1140621