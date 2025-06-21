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網友私訊稱握不雅照傳恐嚇訊息 北市議員林亮君提告

2025/6/21 12:48（6/21 13:03 更新）
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台北市議員林亮君。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市議員林亮君在臉書發文，粉專接獲惡劣恐嚇訊息，有網友以持有裸照進行威脅。林亮君今天赴警局報案後說，收到恐嚇訊息後感到震驚，已提告。警方指出，將積極偵辦。

民進黨台北市議員林亮君昨晚透過臉書（Facebook）表示，政治評論員李正皓昨天遭人以辣椒水襲擊，晚間她就接獲惡劣恐嚇訊息，內容包含以裸照威脅。此網友背後動機、幕後黑手是誰，將透過司法途徑查明真相，「這種卑劣的手段，嚇不了我」。

林亮君今天中午赴派出所報案後接受媒體訪問說，昨晚臉書粉專收到網友貼出持有裸照的訊息，要求她出面對談，收到訊息後感到震驚。

林亮君表示，已向警方提告此網友涉及妨害自由、恐嚇罪嫌，且剛剛她在報案前，此名網友仍不斷傳訊提到若不出面就要自負後果，經反問對方是否握有照片卻都未有回應。

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她說，此名網友提到持有照片是否可能造假或後續透過網路散播都感到驚恐；林亮君也在臉書貼出與此名網友的對話訊息。

警方表示，已獲報將向臉書調閱此名網友IP等資訊，並持續積極偵辦。（編輯：李錫璋）1140621

#林亮君
#民進黨
#臉書
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