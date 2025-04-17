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劉世芳：各黨立委皆有人遭恐嚇 若有需要可申請隨扈

2025/4/17 17:33
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（中央社記者賴于榛台北17日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤，及黨籍立委沈伯洋、吳秉叡近日陸續接獲威脅恐嚇信。內政部長劉世芳指出，其實各黨立委都有收到相關威脅，一般來說在完成報案程序後，若有需要隨扈可向地方分局申請，警方也會積極查辦。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤，及黨籍立委沈伯洋、吳秉叡近日陸續接獲威脅恐嚇信，威脅沈伯洋者，甚至指要讓沈的女兒變成「第二個小燈泡」。

劉世芳下午主持部務會報會後記者會時回覆媒體提問指出，其實恐嚇威脅不是只有最近，立法院長久以來衝突不斷，每一個黨都有立委指受到言語霸凌、人身攻擊、死亡威脅等，甚至也有行政官員遇到類似情況。

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她指出，立委部分，一般來說完成報案程序後，若有需要，可以向地方分局申請隨扈，警方也會積極查辦；至於行政官員遭受威脅部分，則由政風體系調查。

對於立委遭受威脅的調查進度，劉世芳說，應該有1位至2位已經知道犯嫌的所在，未來擬以恐嚇威脅或是相關刑法移送檢調偵辦，但目前可能偵查作業尚在持續中，若有最新訊息將由警政單位發布。（編輯：翟思嘉）1140417

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